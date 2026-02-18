Samsung Galaxy S26 Ultra порадує несподіваними апгрейдами: що зміниться (фото)

Характеристики лінійки Galaxy S26 раніше витекли в мережу, але у флагманів виявилися й інші цікаві особливості.

PhoneArena наводить сім неочевидних поліпшень, здатних зробити Galaxy S26 Ultra привабливішим гаджетом.

Екран нового покоління

Головною візуальною інновацією має стати перехід на OLED-панелі версії M14. Це перше велике оновлення технології дисплея за останні роки (серії S24 і S25 використовували M13). Нова матриця, вже протестована на OnePlus 15, здатна видавати пікову яскравість до 3500 ніт, що перевершує показники попередника.

На додаток до яскравості очікується поліпшення фірмового покриття антивідблиску. У поєднанні зі збільшеною яскравістю і новою функцією Privacy Display підвищену читабельність на сонці та захист від сторонніх очей.

Samsung Galaxy S26 Ultra (ілюстративне фото) Фото: Tom's Guide

Швидкодія

Ще однією важливою зміною може стати впровадження пам'яті стандарту UFS 4.1. Хоча S25 Ultra використовував швидкий UFS 4.0, нова версія накопичувача забезпечує поліпшену стабільність і швидкість операцій вводу/виводу, що стане в пригоді у важких завданнях.

Відомо, що смартфон отримає потужний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, який схильний до троттлінгу. Щоб приборкати флагманський процесор, інженерам Samsung, імовірно, доведеться значно збільшити випарну камеру і переробити систему терморегулювання. Охолодження буде критичним для стабільно високої продуктивності.

ШІ, камера та ексклюзиви

Оскільки S26 Ultra позиціонується як ультимативний ШІ-пристрій, логічним кроком стане інтеграція виділеного апаратного прискорювача для нейромереж. Це розвантажить основний процесор і заощадить заряд батареї під час опрацювання завдань на пристрої.

У блоці камер масштабних апаратних замін не очікується, але ставка буде зроблена на програмні алгоритми. Експерти очікують, що динамічний діапазон і якість відеозйомки вночі стане кращою, щоб зрівнятися з конкуруючими фотофлагманами.

Нарешті, дизайн. Стандартні забарвлення, що просочилися в мережу, багато хто називає нудними. Очікується, що Samsung традиційно виправить ситуацію запуском яскравих ексклюзивних кольорів, доступних тільки в офіційному онлайн-магазині бренду.

Раніше повідомлялося в деталях, чого чекати від новинок Samsung. Анонс смартфонів серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. У мережу витекли практично повні технічні характеристики гаджетів