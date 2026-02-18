Samsung Galaxy S26 Ultra порадує несподіваними апгрейдами: що зміниться (фото)
Характеристики лінійки Galaxy S26 раніше витекли в мережу, але у флагманів виявилися й інші цікаві особливості.
PhoneArena наводить сім неочевидних поліпшень, здатних зробити Galaxy S26 Ultra привабливішим гаджетом.
Екран нового покоління
Головною візуальною інновацією має стати перехід на OLED-панелі версії M14. Це перше велике оновлення технології дисплея за останні роки (серії S24 і S25 використовували M13). Нова матриця, вже протестована на OnePlus 15, здатна видавати пікову яскравість до 3500 ніт, що перевершує показники попередника.
На додаток до яскравості очікується поліпшення фірмового покриття антивідблиску. У поєднанні зі збільшеною яскравістю і новою функцією Privacy Display підвищену читабельність на сонці та захист від сторонніх очей.
Швидкодія
Ще однією важливою зміною може стати впровадження пам'яті стандарту UFS 4.1. Хоча S25 Ultra використовував швидкий UFS 4.0, нова версія накопичувача забезпечує поліпшену стабільність і швидкість операцій вводу/виводу, що стане в пригоді у важких завданнях.
Відомо, що смартфон отримає потужний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, який схильний до троттлінгу. Щоб приборкати флагманський процесор, інженерам Samsung, імовірно, доведеться значно збільшити випарну камеру і переробити систему терморегулювання. Охолодження буде критичним для стабільно високої продуктивності.
ШІ, камера та ексклюзиви
Оскільки S26 Ultra позиціонується як ультимативний ШІ-пристрій, логічним кроком стане інтеграція виділеного апаратного прискорювача для нейромереж. Це розвантажить основний процесор і заощадить заряд батареї під час опрацювання завдань на пристрої.
У блоці камер масштабних апаратних замін не очікується, але ставка буде зроблена на програмні алгоритми. Експерти очікують, що динамічний діапазон і якість відеозйомки вночі стане кращою, щоб зрівнятися з конкуруючими фотофлагманами.
Нарешті, дизайн. Стандартні забарвлення, що просочилися в мережу, багато хто називає нудними. Очікується, що Samsung традиційно виправить ситуацію запуском яскравих ексклюзивних кольорів, доступних тільки в офіційному онлайн-магазині бренду.
Раніше повідомлялося в деталях, чого чекати від новинок Samsung. Анонс смартфонів серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. У мережу витекли практично повні технічні характеристики гаджетів