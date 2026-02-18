В сети показали iPhone с аккумулятором 12 000 мАч: как это возможно (видео)
Пока Android-бренды внедряют АКБ на 10 000 мАч, Apple не спешит гнаться за подобными инновациями. Энтузиаст доказал, что это можно исправить: в корпусе iPhone 11 Pro нашлось место под гигантскую батарею.
Автора канала The Fix самостоятельно установил в смартфон аккумулятор на 12 000 мАч, эффективно увеличив стандартную емкость в 4 раза, пишет PhoneArena.
В эксперименте участвовал iPhone 11 Pro с сильно изношенной батареей (состояние аккумулятора — 67%, реальная емкость упала до ~2000 мАч). Специалист разобрал устройство, аккуратно отсоединив экран, и заменил штатный элемент питания на кастомную ячейку заявленной емкостью 12 000 мАч.
Самое удивительное в этой модификации — габариты. Новый аккумулятор по размеру идеально совпадает со стандартной батареей iPhone 11 Pro, которая имеет емкость всего 3046 мАч. Эксперты PhoneArena поясняют, что такая плотность энергии возможна только при использовании кремний-углеродных (Si/C) ячеек, которые сейчас набирают популярность в Китае.
После сборки и включения смартфон корректно определил новый источник питания. В настройках iOS отобразились шокирующие цифры:
- Текущая емкость: распознана как ~10 000+ мАч.
- Состояние аккумулятора (Health): 330%.
Такой апгрейд теоретически позволяет смартфону работать без подзарядки около недели при стандартном использовании, многократно превосходя даже современные iPhone 17 Pro Max, которые едва достигли отметки в 5000 мАч.
Несмотря на успех эксперимента, повторять подобное в домашних условиях категорически не рекомендуется. Работа с несертифицированными аккумуляторами сверхвысокой плотности требует профессиональных навыков и сопряжена с высоким риском возгорания.
Что касается официального внедрения подобных батарей Apple, аналитики скептичны. Компания вряд ли перейдет на пятизначные числа в характеристиках аккумуляторов в ближайшие годы (iPhone 18), предпочитая баланс между толщиной устройства, безопасностью и скоростью зарядки.
Ранее сообщалось, что появилась первая в мире зарядка с твердотельной батареей на 10 000 мАч. В продажу поступило портативное зарядное устройство Kuxia S3, которое, по утверждению разработчиков, обладает достаточной емкостью, чтобы почти вдвое увеличить время автономной работы iPhone.