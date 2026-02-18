У мережі показали iPhone з акумулятором 12 000 мАг: як це можливо (відео)

Поки Android-бренди впроваджують АКБ на 10 000 мАг, Apple не поспішає гнатися за подібними інноваціями. Ентузіаст довів, що це можна виправити: у корпусі iPhone 11 Pro знайшлося місце під гігантську батарею.

Автора каналу The Fix самостійно встановив у смартфон акумулятор на 12 000 мАг, ефективно збільшивши стандартну ємність у 4 рази, пише PhoneArena.

В експерименті брав участь iPhone 11 Pro з сильно зношеною батареєю (стан акумулятора — 67%, реальна ємність впала до ~2000 мАгод). Спеціаліст розібрав пристрій, акуратно від'єднавши екран, і замінив штатний елемент живлення на кастомний осередок заявленою ємністю 12 000 мАг.

Найдивовижніше в цій модифікації — габарити. Новий акумулятор за розміром ідеально збігається зі стандартною батареєю iPhone 11 Pro, яка має ємність всього 3046 мАг. Експерти PhoneArena пояснюють, що така щільність енергії можлива тільки за умови використання кремній-вуглецевих (Si/C) осередків, які зараз набирають популярності в Китаї.

Апгрейд батареї iPhone 11 Pro: тестування елемента ємністю 12000 мАг

Після складання і ввімкнення смартфон коректно визначив нове джерело живлення. У налаштуваннях iOS відобразилися шокуючі цифри:

Поточна ємність: розпізнана як ~10 000+ мАг.

Стан акумулятора (Health): 330%.

Такий апгрейд теоретично дає змогу смартфону працювати без підзарядки близько тижня за стандартного використання, багаторазово перевершуючи навіть сучасні iPhone 17 Pro Max, які ледве сягнули позначки в 5000 мАг.

Незважаючи на успіх експерименту, повторювати подібне в домашніх умовах категорично не рекомендується. Робота з несертифікованими акумуляторами надвисокої щільності вимагає професійних навичок і пов'язана з високим ризиком загоряння.

Що стосується офіційного впровадження подібних батарей Apple, аналітики скептичні. Компанія навряд чи перейде на п'ятизначні числа в характеристиках акумуляторів найближчими роками (iPhone 18), надаючи перевагу балансу між товщиною пристрою, безпекою і швидкістю заряджання.

Раніше повідомлялося, що з'явилася перша у світі зарядка з твердотільною батареєю на 10 000 мАг. У продаж надійшов портативний зарядний пристрій Kuxia S3, який, за твердженням розробників, має достатню ємність, щоб майже вдвічі збільшити час автономної роботи iPhone.