Эта старая бесплатная программа лучше современных стримингов: эксперт объяснил, почему

Устаревшее мобильное приложение VLC может предложить то, на что не способны современные стриминговые сервисы, такие как Netflix.

Программа VLC была создана для воспроизведения файлов, а не для продажи подписок, что выгодно выделяет ее среди других сервисов, считает эксперт портала Android Police Сидни Батлер.

Как отмечает Батлер, VLC — это бесплатное приложение с открытым кодом. Некоммерческая организация VideoLAN обеспечивает поддержку этого сервиса на всех платформах, где он официально доступен. Однако, любой может скомпилировать собственную версию, используя свободно доступный исходный код.

Поскольку VLC не имеет бизнес-модели, ориентированной на прибыль, он остается идеальным приложением для простого воспроизведения медиафайлов. Однако стоит учитывать, что в отличие от стриминговых приложений, таких как Netflix или Hulu , здесь нужно предоставлять собственные медиафайлы.

"VLC смеется в лицо непонятным видеокодекам. Вы можете отыскать старый запыленный компакт-диск с непонятными видео из 1990-х годов, и есть большая вероятность, что VLC просто воспроизведет файлы на нем", — объясняет автор.

В официальном описании программы VLC для Android указано, что она поддерживает DVD ISO. Это означает, что пользователь может скопировать один из своих DVD-дисков в файл ISO и воспроизвести его на своем устройстве Android.

В издании отметили, что VLC хорошо выполняет роль локального медиаплеера и поддерживает любое устройство хранения данных, которое может просматривать телефон или планшет Android. Кроме того, его можно использовать для доступа к контенту, размещенному на других устройствах.

"Большая ирония заключается в том, что единственное, что стриминговые сервисы действительно не могут сделать правильно, — это скромное мобильное приложение. Это неудивительно, учитывая, что эти приложения разработаны не для того, чтобы быть максимально удобными, а для того, чтобы направить вас в определенном направлении", — подытожил Батлер.

