Ця стара безкоштовна програма краща за сучасні стрімінги: експерт пояснив, чому

Застарілий мобільний застосунок VLC може запропонувати те, на що не здатні сучасні стрімінгові сервіси, такі як Netflix.

Програма VLC була створена для відтворення файлів, а не для продажу підписок, що вигідно виділяє її серед інших сервісів, вважає експерт порталу Android Police Сідні Батлер.

Як зазначає Батлер, VLC — це безкоштовний застосунок з відкритим кодом. Некомерційна організація VideoLAN забезпечує підтримку цього сервісу на всіх платформах, де він офіційно доступний. Однак, будь-хто може скомпілювати власну версію, використовуючи вільно доступний вихідний код.

Оскільки VLC не має бізнес-моделі, орієнтованої на прибуток, він залишається ідеальним застосунком для простого відтворення медіафайлів. Проте варто враховувати, що відміну від стрімінгових програм, таких як Netflix або Hulu , тут потрібно надавати власні медіафайли.

"VLC сміється в обличчя незрозумілим відеокодекам. Ви можете відшукати старий запилений компакт-диск із незрозумілими відео з 1990-х років, і є велика ймовірність, що VLC просто відтворить файли на ньому", — пояснює автор.

В офіційному описі програми VLC для Android вказано, що вона підтримує DVD ISO. Це означає, що користувач може скопіювати один зі своїх DVD-дисків у файл ISO і відтворити його на своєму пристрої Android.

У виданні наголосили, що VLC добре виконує роль локального медіаплеєра і підтримує будь-який пристрій зберігання даних, який може переглядати телефон або планшет Android. Окрім того, його можна використовувати для доступу до контенту, розміщеного на інших пристроях.

ʼВелика іронія полягає в тому, що єдине, що стрімінгові сервіси дійсно не можуть зробити правильно, — це скромний мобільний застосунок. Це не дивно, враховуючи, що ці застосунки розроблені не для того, щоб бути максимально зручними, а для того, щоб скерувати вас у певному напрямку", — підсумував Батлер.

