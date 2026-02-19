Почему гаджеты заряжаются медленно: эксперты назвали факторы, которые "съедают" мощность

Быстрая зарядка постепенно становится новым стандартом, однако зарядка может существенно замедлиться, если не учитывать ряд важных нюансов.

Цепь зарядки включает зарядное устройство, кабель и устройство. Потеря мощности во время зарядки может происходить на любом из этих звеньев, пишет Mezha Media.

Зарядное устройство

Стоит учитывать, что многопортовое зарядное устройство имеет фиксированную суммарную мощность. Это означает, что 100-ваттный адаптер не сможет выдать 100 Вт на каждый порт, а распределит эту мощность на все подключенные устройства.

Если современные "умные" адаптеры мониторят реальное потребление, то более простые модели обычно делают разделение 65 + 35 Вт, даже если второй порт питает только наушники на 2 Вт.

Кабель

Чем длиннее и тоньше кабель, тем больше потери напряжения. Кабели также имеют некоторые цифровые ограничения: без E-Marker максимум 60 Вт, со старым SPR-маркером максимум 100 Вт даже с EPR-адаптером. Кроме того, со временем разъем забивается пылью, а контакты окисляются, поэтому некогда быстрый кабель может перестать обеспечивать быструю зарядку.

У многих может возникнуть путаница с кабелями, поскольку USB-C и Micro-USB сегодня имеют одинаковый овальный коннектор. Через один и тот же разъем работают USB 2.0 и USB4, Thunderbolt и DisplayPort, USB Power Delivery на 15 Вт и на 240 Вт. Поскольку внешне идентичные кабели отличаются по возможностям в десятки раз, нужно обращать внимание на маркировку.

Также следует понимать, что "быстрый зарядный кабель" и "быстрый кабель для данных" это часто совершенно разные вещи. Например Apple 240W USB-C Charge Cable передает полные 240 Вт мощности, однако его скорость передачи данных соответствует стандартам 2000 года.

Устройство

Каждый смартфон или ноутбук имеет собственную оптимальную мощность зарядки, которая обеспечивается оригинальным зарядным устройством. Кроме того, существуют дополнительные ограничения, такие как термальный тротлинг, когда во время зарядки внутренняя электроника генерирует тепло, и при перегреве система уменьшает запрашиваемую мощность.

В статье также упоминается такая проблема, как проприетарные протоколы, появлявшиеся за годы до появления современных версий Power Delivery или параллельно с ними. Эти протоколы работают по принципу "низкое напряжение, большой ток", который же противоположным подходу USB-PD. Когда протоколы устройства и адаптера не совпадают, результатом станет медленная зарядка.

Некоторые производители ноутбуков также практикуют DRM-подобные ограничения для зарядки. BIOS проверяет оригинальность адаптера и может искусственно урезать мощность от стороннего зарядного устройства.

Как правильно заряжать гаджеты

Подводя итоги, в издании дали ряд советов по правильной зарядке:

обращайте внимание на все три звена зарядки;

для мощностей свыше 60 Вт нужен кабель с E-Marker;

для EPR (свыше 100 Вт) нужен кабель с поддержкой 48 В;

лучше покупать короткие кабели с толстыми жилами;

скорость передачи данных не гарантирует быструю зарядку и наоборот;

пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами;

избегайте дешевых кабелей без маркировки;

желательно периодически чистить разъем USB-C от пыли;

сертифицированный GaN-адаптер — это универсальное решение для для ноутбуков, планшетов и большинства современных смартфонов с поддержкой USB-PD.

