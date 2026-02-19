Чому гаджети заряджаються повільно: експерти назвали чинники, які "з'їдають" потужність

Швидка зарядка поступово стає новим стандартом, однак заряджання може суттєво уповільнитись, якщо не враховувати низку важливих нюансів.

Ланцюг зарядки включає зарядний пристрій, кабель та пристрій. Втрата потужності під час заряджання може відбуватися на будь-якій з цих ланок, пише Mezha Media.

Зарядний пристрій

Варто враховувати, що багатопортовий зарядний пристрій має фіксовану сумарну потужність. Це означає, що 100-ватний адаптер не зможе видати 100 Вт на кожен порт, а розподілить цю потужність на всі підключені пристрої.

Якщо сучасні "розумні" адаптери моніторять реальне споживання, то простіші моделі зазвичай роблять розділення 65 + 35 Вт, навіть якщо другий порт живить лише навушники на 2 Вт.

Кабель

Чим довший та тонший кабель, тим більші втрати напруги. Кабелі також мають деякі цифрові обмеження: без E-Marker максимум 60 Вт, зі старим SPR-маркером максимум 100 Вт навіть з EPR-адаптером. Окрім того, з часом роз'єм забивається пилом, а контакти окислюються, тож колись швидкий кабель може перестати забезпечувати швидку зарядку.

У багатьох може виникнути плутанина з кабелями, оскільки USB-C та Micro-USB сьогодні мають однаковий овальний конектор. Через один і той самий роз'єм працюють USB 2.0 і USB4, Thunderbolt і DisplayPort, USB Power Delivery на 15 Вт і на 240 Вт. Оскільки зовні ідентичні кабелі відрізняються за можливостями у десятки разів, потрібно звертати увагу на маркування.

Також варто розуміти, що "швидкий зарядний кабель" та "швидкий кабель для даних" це часто зовсім різні речі. Наприклад Apple 240W USB-C Charge Cable передає повні 240 Вт потужності, однак його швидкість передачі даних відповідає стандартам 2000 року.

Пристрій

Кожен смартфон чи ноутбук має власну оптимальну потужність заряджання, яка забезпечується оригінальним зарядним пристроєм. Окрім того, існують додаткові обмеження, такі як термальний тротлінг, коли під час зарядки внутрішня електроніка генерує тепло, і при перегріві система зменшує запитувану потужність.

У статті також згадується така проблема, як пропрієтарні протоколи, що з'являлися за роки до появи сучасних версій Power Delivery або паралельно з ними. Ці протоколи працюють за принципом "низька напруга, великий струм", який ж протилежним підходу USB-PD. Коли протоколи пристрою та адаптера не збігаються, результатом стане повільне заряджання.

Окремі виробники ноутбуків також практикують DRM-подібні обмеження для заряджання. BIOS перевіряє оригінальність адаптера та може штучно урізати потужність від стороннього зарядного пристрою.

Як правильно заряджати гаджети

Підбиваючи підсумки, у виданні дали низку порад щодо правильної зарядки:

звертайте увагу на всі три ланки заряджання;

для потужностей понад 60 Вт потрібен кабель з E-Marker;

для EPR (понад 100 Вт) потрібен кабель з підтримкою 48 В;

краще купувати короткі кабелі з товстими жилами;

швидкість передачі даних не гарантує швидку зарядку і навпаки;

користуйтеся лише оригінальними зарядними пристроями;

уникайте дешевих кабелів без маркування;

бажано періодично чистити роз'єм USB-C від пилу;

сертифікований GaN-адаптер — це універсальне рішення для для ноутбуків, планшетів та більшості сучасних смартфонів з підтримкою USB-PD.

