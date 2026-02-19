Большой батареи недостаточно: почему смартфон быстро "садится", 3 главных причины (фото)

Сегодня многие производители гаджетов удивляют емкостью АКБ. Прорыв обеспечила кремний-углеродная технология. Однако число мАч — далеко не единственный фактор автономности.

Фокус собрал причины, по которым одни телефоны работают дольше других, несмотря на аккумулятор. Приводим также практические советы от экспертов по продлению жизни устройства.

Экран

Дисплей — это основной элемент, расходующий заряд. Чем выше его характеристики, тем быстрее садится телефон. Разрешение QHD+, пиковая яркость в 2000–3000 нит и частота обновления 120 Гц или выше требуют немалых затрат энергии и вычислений. Тип матрицы также имеет значение: OLED-панели гораздо энергоэффективнее старых IPS-экранов, особенно если они поддерживают технологию LTPO, которая умеет снижать частоту обновления до 1 Гц при отображении статичной картинки.

Привычки пользователя и окружение

То, как вы используете гаджет, напрямую определяет его "живучесть". Показатели у геймера, играющего в тяжелые 3D-проекты, и человека, который лишь изредка отвечает в мессенджерах, будут сильно отличаться при одинаковой емкости батареи. Кроме того, заряд стремительно падает, если вы:

Оставляете яркость экрана максимальной на весь день, когда в этом нет необходимости.

Забываете отключать Wi-Fi при выходе из дома (смартфон начинает непрерывно сканировать пространство в поисках доступных сетей).

Используете телефон на сильном морозе зимой — низкие температуры замедляют химические реакции в батарее, вызывая резкое падение уровня заряда. О том, как с этим бороться, в деталях рассказываем здесь.

Дисплей смартфона Poco F8 Pro (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Софт и датчики

Не все операционные системы одинаково бережно относятся к ресурсам. Некоторые оболочки, такие как MIUI/HyperOS, часто перегружены фоновыми процессами, анимациями и лишними китайскими сервисами, потребляющими энергию. В то же время ОС Android на смартфонах Google Pixel или система iOS на iPhone демонстрируют лучшую оптимизацию, позволяя работать дольше даже с меньшей батареей.

Дополнительно заряд "съедают" активные беспроводные модули и датчики: геолокация (GPS), Bluetooth и фоновый поиск мобильной сети при слабом сигнале.

Опрос Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда? Опрос открыт до Да Нет Не уверен (-а) Голосувати

Как продлить время работы смартфона

Чтобы выжать максимум из своего аккумулятора, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

Используйте автояркость и темную тему. OLED-экраны не тратят энергию на отображение черного цвета. Темную тему можно настроить по расписанию, чтобы она включалась в вечернее время.

OLED-экраны не тратят энергию на отображение черного цвета. Темную тему можно настроить по расписанию, чтобы она включалась в вечернее время. Отключайте лишнее. Если вы не пользуетесь Bluetooth, Wi-Fi или мобильным интернетом в данный момент — выключайте их.

Если вы не пользуетесь Bluetooth, Wi-Fi или мобильным интернетом в данный момент — выключайте их. Включайте энергосбережение. Используйте встроенные режимы экономии заряда, особенно когда батарея опускается ниже 20%.

Используйте встроенные режимы экономии заряда, особенно когда батарея опускается ниже 20%. Берегите устройство от перепадов температур. Избегайте как перегрева на солнце, так и длительной эксплуатации на сильном морозе.

Избегайте как перегрева на солнце, так и длительной эксплуатации на сильном морозе. Выбирайте смартфон с умом. Если автономность для вас в приоритете, перед покупкой смотрите не только на заявленные мАч, но и на независимые тесты времени работы, энергоэффективность процессора и качество программного обеспечения.

Ранее сообщалось про скрытый недостаток подержанных смартфонов. Покупка б/у смартфона — отличный способ сэкономить, но часто покупатели смотрят только на состояние экрана, емкость АКБ и царапины на корпусе. Есть малозаметный нюанс, определяющий быстродействие — тип внутреннего хранилища.