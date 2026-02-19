Большой батареи недостаточно: почему смартфон быстро "садится", 3 главных причины (фото)
Сегодня многие производители гаджетов удивляют емкостью АКБ. Прорыв обеспечила кремний-углеродная технология. Однако число мАч — далеко не единственный фактор автономности.
Фокус собрал причины, по которым одни телефоны работают дольше других, несмотря на аккумулятор. Приводим также практические советы от экспертов по продлению жизни устройства.
Экран
Дисплей — это основной элемент, расходующий заряд. Чем выше его характеристики, тем быстрее садится телефон. Разрешение QHD+, пиковая яркость в 2000–3000 нит и частота обновления 120 Гц или выше требуют немалых затрат энергии и вычислений. Тип матрицы также имеет значение: OLED-панели гораздо энергоэффективнее старых IPS-экранов, особенно если они поддерживают технологию LTPO, которая умеет снижать частоту обновления до 1 Гц при отображении статичной картинки.
Привычки пользователя и окружение
То, как вы используете гаджет, напрямую определяет его "живучесть". Показатели у геймера, играющего в тяжелые 3D-проекты, и человека, который лишь изредка отвечает в мессенджерах, будут сильно отличаться при одинаковой емкости батареи. Кроме того, заряд стремительно падает, если вы:
- Оставляете яркость экрана максимальной на весь день, когда в этом нет необходимости.
- Забываете отключать Wi-Fi при выходе из дома (смартфон начинает непрерывно сканировать пространство в поисках доступных сетей).
- Используете телефон на сильном морозе зимой — низкие температуры замедляют химические реакции в батарее, вызывая резкое падение уровня заряда. О том, как с этим бороться, в деталях рассказываем здесь.
Софт и датчики
Не все операционные системы одинаково бережно относятся к ресурсам. Некоторые оболочки, такие как MIUI/HyperOS, часто перегружены фоновыми процессами, анимациями и лишними китайскими сервисами, потребляющими энергию. В то же время ОС Android на смартфонах Google Pixel или система iOS на iPhone демонстрируют лучшую оптимизацию, позволяя работать дольше даже с меньшей батареей.
Дополнительно заряд "съедают" активные беспроводные модули и датчики: геолокация (GPS), Bluetooth и фоновый поиск мобильной сети при слабом сигнале.
Как продлить время работы смартфона
Чтобы выжать максимум из своего аккумулятора, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:
- Используйте автояркость и темную тему. OLED-экраны не тратят энергию на отображение черного цвета. Темную тему можно настроить по расписанию, чтобы она включалась в вечернее время.
- Отключайте лишнее. Если вы не пользуетесь Bluetooth, Wi-Fi или мобильным интернетом в данный момент — выключайте их.
- Включайте энергосбережение. Используйте встроенные режимы экономии заряда, особенно когда батарея опускается ниже 20%.
- Берегите устройство от перепадов температур. Избегайте как перегрева на солнце, так и длительной эксплуатации на сильном морозе.
- Выбирайте смартфон с умом. Если автономность для вас в приоритете, перед покупкой смотрите не только на заявленные мАч, но и на независимые тесты времени работы, энергоэффективность процессора и качество программного обеспечения.
