Великої батареї недостатньо: чому смартфон швидко "сідає", 3 головні причини (фото)

Сьогодні багато виробників гаджетів дивують ємністю АКБ. Прорив забезпечила кремній-вуглецева технологія. Однак число мАг — далеко не єдиний фактор автономності.

Фокус зібрав причини, через які одні телефони працюють довше за інші, незважаючи на акумулятор. Наводимо також практичні поради від експертів щодо продовження життя пристрою.

Екран

Дисплей — це основний елемент, що витрачає заряд. Що вищі його характеристики, то швидше сідає телефон. Роздільна здатність QHD+, пікова яскравість у 2000-3000 ніт і частота оновлення 120 Гц або вище вимагають чималих витрат енергії та обчислень. Тип матриці також має значення: OLED-панелі набагато енергоефективніші за старі IPS-екрани, особливо якщо вони підтримують технологію LTPO, яка вміє знижувати частоту оновлення до 1 Гц при відображенні статичної картинки.

Звички користувача й оточення

Те, як ви використовуєте гаджет, безпосередньо визначає його "живучість". Показники у геймера, який грає у важкі 3D-проекти, і людини, яка лише зрідка відповідає в месенджерах, сильно відрізнятимуться за однакової ємності батареї. Крім того, заряд стрімко падає, якщо ви:

Залишаєте яскравість екрана максимальною на весь день, коли в цьому немає потреби.

Забуваєте відключати Wi-Fi при виході з дому (смартфон починає безперервно сканувати простір у пошуках доступних мереж).

Використовуєте телефон на сильному морозі взимку — низькі температури уповільнюють хімічні реакції в батареї, викликаючи різке падіння рівня заряду. Про те, як із цим боротися, в деталях розповідаємо тут.

Дисплей смартфона Poco F8 Pro (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Софт і датчики

Не всі операційні системи однаково дбайливо ставляться до ресурсів. Деякі оболонки, як-от MIUI/HyperOS, часто перевантажені фоновими процесами, анімаціями та зайвими китайськими сервісами, що споживають енергію. Водночас ОС Android на смартфонах Google Pixel або система iOS на iPhone демонструють кращу оптимізацію, даючи змогу працювати довше навіть із меншою батареєю.

Додатково заряд "з'їдають" активні бездротові модулі та датчики: геолокація (GPS), Bluetooth і фоновий пошук мобільної мережі за слабкого сигналу.

Як продовжити час роботи смартфона

Щоб вичавити максимум зі свого акумулятора, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Використовуйте автояскравість і темну тему. OLED-екрани не витрачають енергію на відображення чорного кольору. Темну тему можна налаштувати за розкладом, щоб вона вмикалася у вечірній час.

OLED-екрани не витрачають енергію на відображення чорного кольору. Темну тему можна налаштувати за розкладом, щоб вона вмикалася у вечірній час. Вимикайте зайве. Якщо ви не користуєтеся Bluetooth, Wi-Fi або мобільним інтернетом у цей момент — вимикайте їх.

Якщо ви не користуєтеся Bluetooth, Wi-Fi або мобільним інтернетом у цей момент — вимикайте їх. Вмикайте енергозбереження. Використовуйте вбудовані режими економії заряду, особливо коли батарея опускається нижче 20%.

Використовуйте вбудовані режими економії заряду, особливо коли батарея опускається нижче 20%. Бережіть пристрій від перепадів температур. Уникайте як перегріву на сонці, так і тривалої експлуатації на сильному морозі.

Уникайте як перегріву на сонці, так і тривалої експлуатації на сильному морозі. Вибирайте смартфон з розумом. Якщо автономність для вас у пріоритеті, перед покупкою дивіться не тільки на заявлені мАг, а й на незалежні тести часу роботи, енергоефективність процесора та якість програмного забезпечення.

