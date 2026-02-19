Необходимый минимум: лучший доступный смартфон 2026 года (фото, видео)

Смартфон Redmi 15 с крупным дисплеем и емким аккумулятором закроет базовые потребности большинства пользователей. Но есть локальные нюансы, о которых стоит знать перед покупкой гаджета в Украине.

Какую версию смартфона выбрать

Существуют две вариации устройства — Redmi 15 4G и Redmi 15 5G. Внешне они идентичны и стоят приблизительно одинаково, но есть одно отличие. И дело вовсе не в поддержке сетей пятого поколения, которые пока не актуальны для региона, а в самих процессорах.

Redmi 15 4G построен на слегка устаревшем чипе Snapdragon 685. Решение не очень подходит для тяжелых игр и, согласно некоторым отзывам, может зависать или неторопливо работать в системе. Словом, это не лучший задел на будущее.

Redmi 15 5G оснащен более современным процессором Snapdragon 6s Gen 3. В нем применяются производительные ядра Cortex-A78 и мощная графика Adreno 619. В бенчмарках он обходит 685-й чип на 45–80%, а в графических тестах (3DMark) выдает почти троекратное превосходство. Плюс ко всему, в комплекте с 5G-версией чаще идет быстрая зарядка на 33 Вт.

Если в местном магазине в наличии только 4G-версия, стоит поискать Redmi 15 5G у других, менее крупных украинских ритейлеров онлайн. За примерно те же деньги так можно получить более приятный опыт эксплуатации.

Обзор Redmi 15 4G

Дизайн и дисплей

Redmi 15 — это весьма габаритный телефон, и управлять им одной рукой будет проблематично. Корпус выполнен из практичного пластика и имеет базовую защиту от брызг и пыли (IP64). Аудиоразъема 3,5 мм больше нет — только Bluetooth для наушников.

Огромный 6,9-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение FullHD+. Производитель заявляет частоту обновления 144 Гц, но на практике это маркетинг: в большинстве приложений, включая соцсети и браузер, экран работает на стандартных 120 Гц, чего вполне достаточно для плавной картинки. Углы обзора типичны для IPS (слегка тускнеют при наклоне), но яркости хватает для чтения на улице.

Батарея

В смартфон установлен кремний-углеродный (SiC) аккумулятор высокой емкости — 7000 мАч.

Эта технология позволяет уместить больше энергии в меньшем объеме по сравнению со старыми литий-ионными батареями. Смартфон спокойно живет 2–3 дня при умеренной нагрузке. Более того, Redmi 15 5G поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Подключив кабель Type-C, вы можете быстро подзарядить от телефона свои наушники, часы или даже другой смартфон. От розетки сам аппарат заряжается блоком на 33 Вт: от 0 до 50% примерно за полчаса.

Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Камеры

Для фото предусмотрен основной сенсор на 50 Мп и фронталка на 8 МП. Дополнительных модулей вроде сверхширика здесь нет. При хорошем дневном свете основная камера выдает адекватную картинку с правильным балансом белого. Однако детализация не очень высокая, а цифровой зум (даже 2x) не выглядит качественным.

С видео ситуация слабая: смартфон пишет максимум в 1080p при 30 кадрах в секунду, при этом нет ни оптической, ни электронной стабилизации — картинка будет сильно трястись при ходьбе. Это телефон для потребления контента, а не для его профессионального создания.

Вердикт

Xiaomi Redmi 15 — это приличный недорогой девайс для просмотра контента, базовых задач и длительной работы вдали от розетки. Для улучшенного быстродействия рекомендуем покупать 5G-версию. Если же есть проблемы с ее доступностью и в среднем чуть сниженная цена критична, о 4G-варианте тоже в основном отзываются неплохо.

Из ключевых плюсов отмечаются автономность, функция повербанка, большой дисплей хорошего качества. Из минусов — посредственная камера, слабоватый чип в 4G-версии, отсутствие зарядки в комплекте и разъема 3,5 для наушников.

