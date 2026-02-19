Необхідний мінімум: найкращий доступний смартфон 2026 року (фото, відео)

Смартфон Redmi 15 з великим дисплеєм і ємним акумулятором закриє базові потреби більшості користувачів. Але є локальні нюанси, про які варто знати перед покупкою гаджета в Україні.

Яку версію смартфона вибрати

Існують дві варіації пристрою — Redmi 15 4G і Redmi 15 5G. Зовні вони ідентичні і коштують приблизно однаково, але є одна відмінність. І справа зовсім не в підтримці мереж п'ятого покоління, які поки не актуальні для регіону, а в самих процесорах.

Redmi 15 4G побудований на злегка застарілому чипі Snapdragon 685. Рішення не дуже підходить для важких ігор і, згідно з деякими відгуками, може зависати або неквапливо працювати в системі. Словом, це не найкращий заділ на майбутнє.

Redmi 15 5G оснащений більш сучасним процесором Snapdragon 6s Gen 3. У ньому застосовуються продуктивні ядра Cortex-A78 і потужна графіка Adreno 619. У бенчмарках він обходить 685-й чіп на 45-80%, а в графічних тестах (3DMark) видає майже триразову перевагу. Плюс до всього, в комплекті з 5G-версією частіше йде швидка зарядка на 33 Вт.

Якщо в місцевому магазині в наявності тільки 4G-версія, варто пошукати Redmi 15 5G в інших, менш великих українських ритейлерів онлайн. За приблизно ті ж гроші так можна отримати більш приємний досвід експлуатації.

Огляд Redmi 15 4G

Дизайн і дисплей

Redmi 15 — це вельми габаритний телефон, і керувати ним однією рукою буде проблематично. Корпус виконаний з практичного пластику і має базовий захист від бризок і пилу (IP64). Аудіороз'єму 3,5 мм більше немає — тільки Bluetooth для навушників.

Величезний 6,9-дюймовий IPS-дисплей має роздільну здатність FullHD+. Виробник заявляє частоту оновлення 144 Гц, але на практиці це маркетинг: у більшості застосунків, включно із соцмережами і браузером, екран працює на стандартних 120 Гц, чого цілком достатньо для плавної картинки. Кути огляду типові для IPS (злегка тьмяніють при нахилі), але яскравості вистачає для читання на вулиці.

Батарея

У смартфон встановлений кремній-вуглецевий (SiC) акумулятор високої ємності — 7000 мАг.

Ця технологія дає змогу вмістити більше енергії в меншому об'ємі порівняно зі старими літій-іонними батареями. Смартфон спокійно живе 2-3 дні при помірному навантаженні. Ба більше, Redmi 15 5G підтримує реверсивну дротову зарядку потужністю 18 Вт. Підключивши кабель Type-C, ви можете швидко підзарядити від телефону свої навушники, годинник або навіть інший смартфон. Від розетки сам апарат заряджається блоком на 33 Вт: від 0 до 50% приблизно за півгодини.

Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Камери

Для фото передбачений основний сенсор на 50 Мп і фронталка на 8 МП. Додаткових модулів на кшталт надширика тут немає. При хорошому денному світлі основна камера видає адекватну картинку з правильним балансом білого. Однак деталізація не дуже висока, а цифровий зум (навіть 2x) не виглядає якісним.

З відео ситуація слабка: смартфон пише максимум у 1080p при 30 кадрах за секунду, при цьому немає ні оптичної, ні електронної стабілізації — картинка буде сильно трястися при ходьбі. Це телефон для споживання контенту, а не для його професійного створення.

Вердикт

Xiaomi Redmi 15 — це пристойний недорогий девайс для перегляду контенту, базових завдань і тривалої роботи далеко від розетки. Для поліпшеної швидкодії рекомендуємо купувати 5G-версію. Якщо ж є проблеми з її доступністю і в середньому трохи знижена ціна критична, про 4G-варіант теж в основному відгукуються непогано.

З ключових плюсів відзначаються автономність, функція повербанка, великий дисплей хорошої якості. З мінусів — посередня камера, слабенький чип у 4G-версії, відсутність зарядки в комплекті і роз'єму 3,5 для навушників.

