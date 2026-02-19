Недооцененный игрок: производитель унитазов может изменить будущее ИИ благодаря одной технологии

Японский гигант в сфере сантехники Toto неожиданно стал перспективным игроком на рынке искусственного интеллекта (ИИ), поскольку одно из подразделений компании производит компоненты, критически важные для микросхем.

Инвестиционная компания Palliser Capital приобрела долю в Toto и назвала японского производителя самым недооцененным бенефициаром памяти ИИ, сообщает The Register.

Керамическое подразделение Toto производит электростатические зажимы, которые используются в криогенных инструментах для гравировки 3D NAND. Это оборудование помогает стабильно удерживать кремниевые пластины.

Керамика разработана таким образом, чтобы оставаться стабильной при экстремально низких температурах, помогая зажимать пластины на месте. Учитывая, что чипы памяти становятся все более многослойными и требовательными, эта технология стала чрезвычайно востребованной.

По словам представителя инвестиционной компании, этот бизнес является центральным для производства чипов следующего поколения. Данный сегмент сейчас обеспечивает более половины операционной прибыли, что делает Toto стратегически важным поставщиком полупроводниковых материалов.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Как отмечают в издании, до недавнего времени Toto была наиболее известна своим высокотехнологичным унитазом-биде под названием Washlet. Однако учитывая, что расходы на инфраструктуру ИИ все еще переживают всплеск, похоже, любая компания, которая имеет хотя бы намеки на связь с микросхемами памяти, попадает в центр внимания.

"Когда рынок начинает рекламировать производителя унитазов как вклад в инфраструктуру искусственного интеллекта, нельзя не задуматься, не исчез ли этот ажиотаж окончательно, или инвесторы просто решили выжать из бума все до последней капли, прежде чем кто-то наконец потянет за цепочку", — подытожили в издании.

Напомним, недавнее исследование показало, что все больше людей испытывают тревогу, связанную с ИИ.

Фокус также сообщал, что большинству на самом деле безразличны функции ИИ, которые активно продвигаются производителями смартфонов.