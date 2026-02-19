Недооцінений гравець: виробник унітазів може змінити майбутнє ШІ завдяки одній технології

Японський гігант у сфері сантехніки Toto несподівано став перспективним гравцем на ринку штучного інтелекту (ШІ), оскільки один з підрозділів компанії виробляє компоненти, критично важливі для мікросхем.

Інвестиційна компанія Palliser Capital придбала частку в Toto та назвала японського виробника найбільш недооціненим бенефіціаром пам'яті ШІ, повідомляє The Register.

Керамічний підрозділ Toto виготовляє електростатичні затискачі, які використовуються в кріогенних інструментах для гравірування 3D NAND. Це обладнання допомагає стабільно утримувати кремнієві пластини.

Кераміка розроблена таким чином, щоб залишатися стабільною при екстремально низьких температурах, допомагаючи затискати пластини на місці. З огляду на те, що чипи пам'яті стають все більш багатошаровими і вибагливими, ця технологія стала надзвичайно затребуваною.

За словами представника інвестиційної компанії, цей бізнес є центральним для виробництва чипів наступного покоління. Даний сегмент зараз забезпечує понад половину операційного прибутку, що робить Toto стратегічно важливим постачальником напівпровідникових матеріалів.

Як зазначають у виданні, до недавна Toto була найбільш відомою своїм високотехнологічним унітазом-біде під назвою Washlet. Однак з огляду на те, що витрати на інфраструктуру ШІ все ще переживають сплеск, схоже, будь-яка компанія, яка має хоча б натяки на зв'язок з мікросхемами пам'яті, потрапляє у центр уваги.

"Коли ринок починає рекламувати виробника унітазів як вклад у інфраструктуру штучного інтелекту, не можна не замислитися, чи не зник цей ажіотаж остаточно, чи інвестори просто вирішили вичавити з буму все до останньої краплі, перш ніж хтось нарешті потягне за ланцюжок", — підсумували у виданні.

