США создают сайт, на котором можно будет смотреть запрещенный в других странах контент

Государственный департамент США работает над созданием онлайн-портала по адресу "freedom.gov". Он позволит пользователям в Европе и других регионах просматривать контент, запрещенный их правительствами. Вашингтоне рассматривает этот шаг как способ противодействия цензуре.

Один источник сообщил, что чиновники обсуждали возможность включения функции виртуальной частной сети, чтобы трафик пользователя выглядел так, будто происходит из США, и добавил, что активность пользователей на сайте не будет отслеживаться, сообщает информационное агентство Reuters.

Проект, который возглавляет заместитель министра по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, должен был быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, но его демонстрация была отложена. Этот проект может еще больше обострить связи между администрацией Трампа и традиционными союзниками США в Европе.

Відео дня

В заявлении для Reuters представитель Государственного департамента заявил, что правительство США не имеет специальной программы обхода цензуры для Европы, но добавил: "Цифровая свобода является приоритетом для Государственного департамента, и это включает распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN".

Веб-адрес freedom.gov был зарегистрирован 12 января, согласно федеральному реестру get.gov. В среду на сайте не было никакого контента, но на нем был логотип Национальной дизайн-студии, надпись "лети, орел, лети" и форма входа.

Администрация Трампа сделала свободу слова одним из приоритетов своей внешней политики, в частности в Европе и Бразилии. Подход Европы к свободе слова отличается от американского, где Конституция защищает практически любое выражение взглядов. Ограничения Европейского Союза возникли из-за усилий, направленных на борьбу с любым возрождением экстремистской пропаганды, которая подпитывала нацизм, в частности с ее очернением евреев, иностранцев и меньшинств.

Американские чиновники осудили политику ЕС, которая, по их мнению, подавляет праворадикальных политиков, в частности в Румынии, Германии и Франции, и заявили, что такие правила, как Закон ЕС о цифровых услугах и Закон Великобритании о безопасности в Интернете, ограничивают свободу слова.

Назвав план США "прямым ударом" по европейским правилам и законам, бывший чиновник Государственного департамента Кеннет Пропп, который работал над европейским цифровым регулированием и сейчас работает в Европейском центре Атлантического совета, заявил, что freedom.gov "будет воспринят в Европе как попытка США сорвать положения национального законодательства".

Напомним, что на официальном сайте Белого дома неожиданно появилось стороннее видео с YouTube, посвященное инвестициям. После этого администрация начала проверку. Хотя трансляция длилась недолго, инцидент вызвал вопросы относительно безопасности и контроля контента на государственном ресурсе. Ролик отображался в разделе "Live news" около полуночи в четверг и в течение примерно часа исчезал и снова появлялся. Причина пока неизвестна.

Ранее мы также информировали, что 5 декабря в сети серверов Cloudflare произошел масштабный сбой. Он вызвал перебои в работе ряда интернет-платформ. Cloudflare является одним из крупнейших провайдеров услуг сети доставки контента и облачной безопасности. Пользователи сообщали об ошибках в работе Zoom, Facebook, Amazon, Claude AI и Canva.