Проводил стрим на YouTube — и оказался на сайте Белого дома: блогер не понимает, как это произошло

Белый дом начал проверку после того, как на его официальном сайте неожиданно появилось стороннее видео с YouTube об инвестициях. Хотя трансляция длилась недолго, случай вызвал беспокойство относительно безопасности и контроля контента на государственном ресурсе.

Как сообщает Bloomberg, в администрации США подтвердили факт появления видео и заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, видео появлялось в разделе "Live news" на сайте Белого дома незадолго до полуночи в четверг и в течение примерно часа периодически исчезало и снова появлялось. Пока неизвестно, произошло ли это из-за технической ошибки или из-за потенциального вмешательства посторонних лиц.

Видео было опубликовано пользователем YouTube с ником @RealMattMoney. На своем канале он позиционирует себя как наставника для индивидуальных инвесторов и инженера, заинтересованного в развитии энергетических технологий.

Снимок экрана веб-сайта Белого дома, на котором видно трансляцию пользователя — @realmattmoney Фото: whitehouse.gov

Журналистам Bloomberg удалось выяснить, что за этим аккаунтом стоит 34-летний Мэтт Фарли, инженер-нефтяник из Техаса. Он подтвердил, что именно его видео появилось на сайте Белого дома, но заверил, что не имеет представления, как это произошло. Фарли также добавил, что является сторонником Дональда Трампа.

"Да, это мое видео, но я не знаю, как оно оказалось на странице Белого дома", — сказал он, добавив, что узнал об инциденте только после того, как получил многочисленные сообщения.

"Если бы я знал, что трансляция попадет на официальный сайт, пожалуй, оделся бы иначе", — пошутил Фарли.

Также издание отметило, что этот инцидент произошел в тот же день, когда Сенат США утвердил Итана Кляйна на должности главного технического директора страны.

В то же время вопрос киберзащиты Белого дома не новый, в частности в 2014 году лица, связанные с Россией, получили доступ к несекретным компьютерным сетям администрации. Хотя в нынешнем случае нет подтверждений взлома, событие вновь привлекло внимание к безопасности и контролю за официальными цифровыми ресурсами правительства.

