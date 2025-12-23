Проводив стрім на YouTube — і опинився на сайті Білого дому: блогер не розуміє, як це сталося

Білий дім почав перевірку після того, як на його офіційному сайті несподівано з’явилося стороннє відео з YouTube про інвестиції. Хоч трансляція тривала недовго, випадок викликав занепокоєння щодо безпеки та контролю контенту на державному ресурсі.

Як повідомляє Bloomberg, в адміністрації США підтвердили факт появи відео та заявили, що розслідують обставини інциденту. За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, відео з’являлося в розділі "Live news" на сайті Білого дому незадовго до опівночі у четвер і протягом приблизно години періодично зникало та знову з’являлося. Наразі невідомо, чи сталося це через технічну помилку, чи через потенційне втручання сторонніх осіб.

Відео було опубліковане користувачем YouTube з ніком @RealMattMoney. На своєму каналі він позиціонує себе як наставника для індивідуальних інвесторів і інженера, зацікавленого в розвитку енергетичних технологій.

Знімок екрана вебсайту Білого дому, на якому видно трансляцію користувача - @realmattmoney Фото: whitehouse.gov

Журналістам Bloomberg вдалося з’ясувати, що за цим акаунтом стоїть 34-річний Метт Фарлі, інженер-нафтовик із Техасу. Він підтвердив, що саме його відео з’явилося на сайті Білого дому, але запевнив, що не має уявлення, як це сталося. Фарлі також додав, що є прихильником Дональда Трампа.

"Так, це моє відео, але я не знаю, як воно опинилося на сторінці Білого дому", — сказав він, додавши, що дізнався про інцидент лише після того, як отримав численні повідомлення.

"Якби я знав, що трансляція потрапить на офіційний сайт, мабуть, одягнувся б інакше", — пожартував Фарлі.

Також видання зауважило, що цей інцидент стався того ж дня, коли Сенат США затвердив Ітана Кляйна на посаді головного технічного директора країни.

Водночас питання кіберзахисту Білого дому не нове, зокрема у 2014 році особи, пов’язані з Росією, отримали доступ до несекретних комп’ютерних мереж адміністрації. Хоч у нинішньому випадку немає підтверджень злому, подія знову привернула увагу до безпеки та контролю за офіційними цифровими ресурсами уряду.

