Десять мільйонів для ЗСУ: стрімер майже місяць збирав кошти і встановив новий рекорд

Український стрімер Філіп Тремба (Thetremba) зібрав понад 10 мільйонів гривень для Збройних сил. Благодійний стрім тривав майже безперервно 35 днів.

Thetremba став лідером українського Twitch за кількістю годин перегляду та увійшов до 100 найкращих стрімерів у світі, повідомляє Ukrainian Esports & Streaming. Трансляція із назвою "Нескінченний стрім 3.0" стартувала 20 липня, а її тривалість залежала від підтримки глядачів.

До стріму долучилися українські музиканти, стендап-коміки, а також інші стрімери. Зокрема, серед зіркових гостей були комікесса Алла Волкова, комедійні гурти "Ветерани Космічних Військ" та "Леви на Джипі", реп-виконавець OTOY, стрімер Михайло Лебіга. Збір на 10,2 млн грн вдалося закрити на 22-й день, і це стало одною з найбільших сум, яку вдавалося зібрати завдяки лайвстрімінгу в Україні.

Спеціально для марафону Філіп Тремба встановив у своєму будинку кілька камер і вів цілодобову трансляцію на Twitch разом зі своєю дружиною. Загалом за 35 днів стрім набрав 1,92 мільйона годин перегляду. Середній онлайн становив 2 440 глядачів, а максимальний – 13 292 глядачі (під час спільної гри в "Мафію").

Кількість платних підписників на каналі сягнула 21 810 – на той момент це був 16-й результат серед усіх стрімерів Twitch і абсолютний рекорд серед українськомовних трансляцій.

