Готується до виходу з РФ: одна з найбільших стримінгових платформ у світі ввела нові обмеження для росіян
Популярна стримінгова платформа Twitch, ймовірно, готується покидати російський ринок, ввівши перед цим нові обмеження для громадян РФ. Так, відтепер для росіян недоступна підтримка високої роздільної здатності Full HD і 4K при користуванні сервісом.
Представники майданчика послалися на недоцільність комерційної підтримки регіону. Аналогічні дії Twitch робив в інших країнах перед виходом із ринків, що може свідчити про те, що невдовзі Twitch покине також російський ринок, пише місцеве видання "Известия".
Відтепер як глядачам, так і авторам цифрового контенту із Росії на платформі Twitch недоступні Full HD і 4K (1080р і 1440р).
Росіяни вже скаржаться на обмеження, а левова частка стримерів шукає альтернативні шляхи продовжувати свою зайнятість. Для цього вони обирають зокрема YouTube, "Вконтакте" або Trovo.
"У ніч на 24 червня Twitch видалила для користувачів платформи з російськими IP-адресами можливість перегляду трансляцій у високій якості", — повідомляє видання.
Натомість доступними для росіян залишилися розширення 240р, 480р та 720р.
Засновниця Breaking Trends, секретарка Спілки журналістів Росії Юлія Загітова розповіла у коментарях виданню, що проблеми з платформою Twitch для росіян — це вже звичне явище. Раніше, за її словами, російським стримерам тут обмежили монетизацію.
Зниження якості відтворення трансляцій на Twitch російські експерти вважають навіть серйознішим ударом, аніж обмеження монетизації. Річ у тому, що монетизація за кошт зовнішніх рекламодавців ще могла спрацювати, у той час як погана якість відтворення негативно вплине на сприйняття глядачами контенту.
Російський ІТ-оглядач Сергій Поморцев вважає, що невдовзі Twitch може покинути російський ринок офіційно.
Також у РФ стверджують, що такими діями Twitch "серйозно підриває довіру росіян".
Нагадаємо, 22 листопада 2024 року росіянина Медісона забанили на Twitch після стриму гри S.T.A.L.K.E.R.
У 2021 році видання The Independent повідомило, що Twitch-акаунт Дональда Трампа забанили назавжди.