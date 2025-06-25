Готовится к выходу из РФ: одна из крупнейших стриминговых платформ в мире ввела новые ограничения для россиян

Популярная стриминговая платформа Twitch, вероятно, готовится покидать российский рынок, введя перед этим новые ограничения для граждан РФ. Так, отныне для россиян недоступна поддержка высокого разрешения Full HD и 4K при пользовании сервисом.

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Представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона. Аналогичные действия Twitch предпринимал в других странах перед выходом с рынков, что может свидетельствовать о том, что вскоре Twitch покинет и российский рынок, пишет местное издание "Известия".

Отныне как зрителям, так и авторам цифрового контента из России на платформе Twitch недоступны Full HD и 4K (1080р и 1440р).

Россияне уже жалуются на ограничения, а львиная доля стримеров ищет альтернативные пути продолжать свою занятость. Для этого они выбирают в частности YouTube, "Вконтакте" или Trovo.

"В ночь на 24 июня Twitch удалила для пользователей платформы с российскими IP-адресами возможность просмотра трансляций в высоком качестве", — сообщает издание.

Зато доступными для россиян остались расширения 240р, 480р и 720р.

Основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова рассказала в комментариях изданию, что проблемы с платформой Twitch для россиян — это уже привычное явление. Ранее, по ее словам, российским стримерам здесь ограничили монетизацию.

Снижение качества воспроизведения трансляций на Twitch российские эксперты считают даже более серьезным ударом, чем ограничение монетизации. Дело в том, что монетизация за счет внешних рекламодателей еще могла сработать, в то время как плохое качество воспроизведения негативно повлияет на восприятие зрителями контента.

Российский ИТ-обозреватель Сергей Поморцев считает, что вскоре Twitch может покинуть российский рынок официально.

Также в РФ утверждают, что такими действиями Twitch "серьезно подрывает доверие россиян".

Напомним, 22 ноября 2024 года россиянина Мэдисона забанили на Twitch после стрима игры S.T.A.L.K.E.R.

В 2021 году издание The Independent сообщило, что Twitch-аккаунт Дональда Трампа забанили навсегда.