Десять миллионов для ВСУ: стример почти месяц собирал деньги и установил новый рекорд

Украинский стример Филипп Тремба (Thetremba) собрал более 10 миллионов гривен для Вооруженных сил. Благотворительный стрим длился почти непрерывно 35 дней.

Thetremba стал лидером украинского Twitch по количеству часов просмотра и вошел в 100 лучших стримеров в мире, сообщает Ukrainian Esports & Streaming. Трансляция под названием "Бесконечный стрим 3.0" стартовала 20 июля, а ее продолжительность зависела от поддержки зрителей.

К стриму присоединились украинские музыканты, стендап-комики, а также другие стримеры. В частности, среди звездных гостей были комикесса Алла Волкова, комедийные группы "Ветераны Космических Войск" и "Львы на Джипе", рэп-исполнитель OTOY, стример Михаил Лебига. Сбор на 10,2 млн грн удалось закрыть на 22-й день, и это стало одной из самых больших сумм, которую удавалось собрать благодаря лайвстримингу в Украине.

Специально для марафона Филипп Тремба установил в своем доме несколько камер и вел круглосуточную трансляцию на Twitch вместе со своей женой. Всего за 35 дней стрим набрал 1,92 миллиона часов просмотра. Средний онлайн составил 2 440 зрителей, а максимальный — 13 292 зрителя (во время совместной игры в "Мафию").

Количество платных подписчиков на канале достигло 21 810 — на тот момент это был 16-й результат среди всех стримеров Twitch и абсолютный рекорд среди украиноязычных трансляций.

