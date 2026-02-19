США створюють сайт, на якому можна буде дивитися заборонений в інших країнах контент

Державний департамент США працює над створенням онлайн-порталу за адресою "freedom.gov". Він дозволить користувачам у Європі та інших регіонах переглядати контент, заборонений їхніми урядами. Вашингтоні розглядає цей крок як спосіб протидії цензурі.

Одне джерело повідомило, що чиновники обговорювали можливість включення функції віртуальної приватної мережі, щоб трафік користувача виглядав так, ніби походить зі США, і додало, що активність користувачів на сайті не відстежуватиметься, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Проєкт, який очолює заступниця міністра з питань публічної дипломатії Сара Роджерс, мав бути представлений на минулотижневій Мюнхенській конференції з безпеки, але його демонстрацію було відкладено. Цей проєкт може ще більше загострити зв'язки між адміністрацією Трампа та традиційними союзниками США в Європі.

У заяві для Reuters речник Державного департаменту заявив, що уряд США не має спеціальної програми обходу цензури для Європи, але додав: "Цифрова свобода є пріоритетом для Державного департаменту, і це включає поширення технологій забезпечення конфіденційності та обходу цензури, таких як VPN".

Веб-адреса freedom.gov була зареєстрована 12 січня, згідно з федеральним реєстром get.gov. У середу на сайті не було жодного контенту, але на ньому був логотип Національної дизайн-студії, напис "лети, орел, лети" та форма входу.

Адміністрація Трампа зробила свободу слова одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики, зокрема в Європі та Бразилії. Підхід Європи до свободи слова відрізняється від американського, де Конституція захищає практично будь-яке вираження поглядів. Обмеження Європейського Союзу виникли через зусилля, спрямовані на боротьбу з будь-яким відродженням екстремістської пропаганди, яка підживлювала нацизм, зокрема з її очорненням євреїв, іноземців та меншин.

Американські чиновники засудили політику ЄС, яка, на їхню думку, придушує праворадикальних політиків, зокрема в Румунії, Німеччині та Франції, і заявили, що такі правила, як Закон ЄС про цифрові послуги та Закон Великої Британії про безпеку в Інтернеті, обмежують свободу слова.

Назвавши план США "прямим ударом" по європейських правилах і законах, колишній чиновник Державного департаменту Кеннет Пропп, який працював над європейським цифровим регулюванням і зараз працює в Європейському центрі Атлантичної ради, заявив, що freedom.gov "буде сприйнятий у Європі як спроба США зірвати положення національного законодавства".

