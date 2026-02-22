Больше камера, чем смартфон: Xiaomi 17 Ultra удивил эксперта качеством съемки (видео)
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — уникальный аппарат, в котором на первом месте оказались возможности камеры. Производитель внедрил максимум интересных фишек для комфортной съемки, не забыв и про другие топовые характеристики.
Популярный техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) протестировал флагман Xiaomi 2026 года, отметив уникальные функции, беспрецедентную интеграцию с Leica и мощную техническую базу.
Камера с уникальным комплектом
Позиционирование устройства бросается в глаза еще при распаковке. В коробке лежит не просто стандартная накладка, а кастомный чехол с поддержкой MagSafe, алюминиевая крышка для защиты объектива, кистевой ремешок и премиальная салфетка из микрофибры. Блогер отметил, что один только набор аксессуаров потянул бы долларов на шестьдесят.
Сам смартфон внешне напоминает классический фотоаппарат. Задняя панель получила двухцветное исполнение с цепкой текстурой в нижней части и гладкой поверхностью сверху. Брендинг Leica здесь доминирует: логотипы немецкой компании встречаются на корпусе чаще, чем надписи Xiaomi. Единственное, чего не хватает — физической кнопки спуска затвора на торце.
Впечатления от съемки
Технически аппарат оснащен бескомпромиссно. Инженеры установили огромный дюймовый сенсор на 50 мегапикселей со светосилой f/1.67, отличный сверхширокоугольный модуль и 200-мегапиксельный телефото. Последний получил настоящий переменный фокус, позволяющий плавно приближать картинку от 75 до 100 миллиметров без потери качества и цифровой обрезки.
Маркес признался, что Xiaomi 17 Ultra нельзя назвать абсолютным лидером по чистой резкости или реалистичной точности кадров. Однако это самый приятный в эксплуатации камерофон на рынке. Автофокус работает мгновенно, а большой сенсор дает красивое естественное размытие фона. Блогер даже снял на этот телефон обзор автомобиля Tesla в разрешении 8K, и качество картинки превзошло все ожидания. Также имеется супер-слоумо с кадровой частотой 1920 fps при разрешении FHD.
Главная фишка устройства — глубокая интеграция с алгоритмами Leica на уровне процессора. Это не просто фильтры, наложенные поверх фото. Режим Leica Essential фиксирует дневной баланс белого и выдает контрастные, органичные кадры без цифрового "перешарпа". А монохромный режим шикарно имитирует старую пленку с ее характерным зерном и узким динамическим диапазоном.
Вращающееся кольцо
Креативным решением Xiaomi стало металлическое кольцо вокруг блока камер. Оно вращается с приятной тактильной отдачей, имитирующей механические щелчки. Быстрый поворот моментально запускает камеру, а дальше кольцо можно использовать для зума или настройки экспозиции. В профессиональном режиме на него вешается ручная фокусировка, выдержка или баланс белого. Браунли назвал это решение куда более гибким и удобным, чем кнопка Camera Control у последних iPhone.
Но на практике вылезли неприятные нюансы. При вращении кольца пальцы постоянно попадают в кадр, особенно если переключиться на широкий угол. Кроме того, элемент управления слишком легко задеть в кармане или при обычном хвате, из-за чего камера часто запускается случайно.
Флагманское "железо" и вопросы к софту
Под "капотом" прячется мощнейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативная память LPDDR5X и быстрый накопитель стандарта UFS 4.1. Картинка выводится на LTPO AMOLED экран диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 3500 нит. Матрица по всем параметрам не разочаровывает. Впечатляет и автономность — внутри установлена кремний-углеродная батарея на 6800 мАч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт и беспроводной на 50 Вт. Несмотря на наличие подвижного кольца камеры, производитель умудрился сохранить максимальную защиту от воды и пыли по стандарту IP69.
А вот программное обеспечение камер слегка разочаровало блогера. Инновационный переменный зум на практике дает не очень далекое приближение от 3.2x до 4.3x. Другой досадный недочет — сброс настроек при каждом запуске камеры. Смартфон не запоминает выбор 50-мегапиксельного разрешения и каждый раз при перезапуске приложения меняет качество на стандартные 12 мегапикселей. Да, для Android-гаджетов это нормальная практика, но в камерофоне хотелось бы видеть внимание к подобным деталям.
