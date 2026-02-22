Більше камера, ніж смартфон: Xiaomi 17 Ultra здивував експерта якістю зйомки (відео)

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — унікальний апарат, в якому на першому місці опинилися можливості камери. Виробник впровадив максимум цікавих фішок для комфортної зйомки, не забувши і про інші топові характеристики.

Популярний техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) протестував флагман Xiaomi 2026 року, відзначивши унікальні функції, безпрецедентну інтеграцію з Leica і потужну технічну базу.

Камера з унікальним комплектом

Позиціонування пристрою впадає в око ще під час розпакування. У коробці лежить не просто стандартна накладка, а кастомний чохол з підтримкою MagSafe, алюмінієва кришка для захисту об'єктива, ремінець для зап'ястя і преміальна серветка з мікрофібри. Блогер зазначив, що один тільки набір аксесуарів потягнув би доларів на шістдесят.

Комплект поставки Xiaomi 17 Ultra Фото: YouTube

Сам смартфон зовні нагадує класичний фотоапарат. Задня панель отримала двоколірне виконання з чіпкою текстурою в нижній частині і гладкою поверхнею зверху. Брендинг Leica тут домінує: логотипи німецької компанії зустрічаються на корпусі частіше, ніж написи Xiaomi. Єдине, чого не вистачає — фізичної кнопки спуску затвора на торці.

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Враження від зйомки

Технічно апарат оснащений безкомпромісно. Інженери встановили величезний дюймовий сенсор на 50 мегапікселів зі світлосилою f/1.67, відмінний надширококутний модуль і 200-мегапіксельний телефото. Останній отримав справжній змінний фокус, що дає змогу плавно наближати картинку від 75 до 100 міліметрів без втрати якості та цифрової обрізки.

Маркес зізнався, що Xiaomi 17 Ultra не можна назвати абсолютним лідером за чистою різкістю або реалістичною точністю кадрів. Однак це найприємніший в експлуатації камерофон на ринку. Автофокус працює миттєво, а великий сенсор дає красиве природне розмиття фону. Блогер навіть зняв на цей телефон огляд автомобіля Tesla з роздільною здатністю 8K, і якість картинки перевершила всі очікування. Також є супер-слоумо з кадровою частотою 1920 fps при роздільній здатності FHD.

Приклад фотографії на Xiaomi 17 Ultra Leica Edition з фільтром M9 Фото: YouTube

Головна фішка пристрою — глибока інтеграція з алгоритмами Leica на рівні процесора. Це не просто фільтри, накладені поверх фото. Режим Leica Essential фіксує денний баланс білого і видає контрастні, органічні кадри без цифрового "перешарпу". А монохромний режим шикарно імітує стару плівку з її характерним зерном і вузьким динамічним діапазоном.

Кільце, що обертається

Креативним рішенням Xiaomi стало металеве кільце навколо блоку камер. Воно обертається з приємною тактильною віддачею, що імітує механічні клацання. Швидкий поворот моментально запускає камеру, а далі кільце можна використовувати для зуму або налаштування експозиції. У професійному режимі на нього вішається ручне фокусування, витримка або баланс білого. Браунлі назвав це рішення набагато гнучкішим і зручнішим, ніж кнопка Camera Control в останніх iPhone.

Обертове кільце камери Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, що обертається Фото: YouTube

Але на практиці вилізли неприємні нюанси. При обертанні кільця пальці постійно потрапляють у кадр, особливо якщо переключитися на широкий кут. Крім того, елемент управління занадто легко зачепити в кишені або при звичайному хваті, через що камера часто запускається випадково.

Флагманське "залізо" і питання до софта

Під "капотом" ховається потужний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативна пам'ять LPDDR5X і швидкий накопичувач стандарту UFS 4.1. Картинка виводиться на LTPO AMOLED екран діагоналлю 6,9 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю в 3500 ніт. Матриця за всіма параметрами не розчаровує. Вражає і автономність — усередині встановлена кремній-вуглецева батарея на 6800 мАг з підтримкою дротової зарядки на 90 Вт і бездротової на 50 Вт. Незважаючи на наявність рухомого кільця камери, виробник примудрився зберегти максимальний захист від води і пилу за стандартом IP69.

Xiaomi 17 Ultra Фото: YouTube

А ось програмне забезпечення камер злегка розчарувало блогера. Інноваційний змінний зум на практиці дає не дуже далеке наближення від 3.2x до 4.3x. Інший прикрий недолік — скидання налаштувань при кожному запуску камери. Смартфон не запам'ятовує вибір 50-мегапіксельної роздільної здатності і щоразу під час перезапуску програми змінює якість на стандартні 12 мегапікселів. Так, для Android-гаджетів це нормальна практика, але в камерофоні хотілося б бачити увагу до подібних деталей.

Xiaomi 17 Ultra — більше камера, ніж телефон!

Раніше повідомлялося, які смартфони Xiaomi не отримають дуже важливе оновлення. 70 пристроїв китайської компанії оновлюватимуться до 17-ї версії Android, однак деякі популярні гаджети залишаться осторонь.