Сбой в работе Cloudflare опять обрушил часть интернета

Проблемы начались днем 20 февраля и затронули ряд сайтов, включая Uber, Workday и Microsoft Outlook.

Cloudflare предоставляет услуги безопасности, повышения производительности и маршрутизации для миллионов веб-сайтов, помогая пользователям подключаться к онлайн-сервисам через свою глобальную сеть. Когда в сети Cloudflare происходят сбои, это может привести к нарушению работы значительной части интернета, что и произошло снова 20 февраля, пишет Daily Mail.

Многие пользователи сообщали об ошибках при переходе по ссылкам в интернете, при этом в сообщениях указывалось на "внутреннюю ошибку сервера", а причиной проблемы назывался локальный центр обработки данных Cloudflare.

Пользователи сети выразили свое недовольство, и один из них написал: "Cloudflare, ну же! Это уже смешно. Сколько раз у вас возникали проблемы за последние несколько месяцев? Это вызывает такой хаос!"

Компания Cloudflare признала наличие проблем, сообщив, что клиенты видят необычно большое количество сообщений об ошибке 403, что означает, что веб-сайт блокирует доступ к странице вместо того, чтобы загрузить ее в обычном режиме.

"Компания Cloudflare проводит расследование проблем с нашими сервисами и/или сетью. Пользователи могут столкнуться с ошибками или таймаутами при подключении к сети или сервисам Cloudflare. Мы обновим эту страницу состояния, чтобы уточнить масштабы проблемы по мере продолжения расследования", — заявили в компании.

Cloudflare управляет огромной сетью серверов, расположенных более чем в 330 городах более чем в 120 странах.

Эти серверы помогают веб-сайтам загружаться быстрее, обеспечивать безопасность и бесперебойно обрабатывать трафик.

Ее система чрезвычайно мощна, способна обрабатывать огромные объемы данных и подключаться к более чем 13 000 интернет-сетей, включая крупнейших интернет-провайдеров, облачные сервисы и крупные компании по всему миру.

Напомним, ранее сбой Cloudflare произошел в ночь на 18 февраля. Тогда сообщалось о о масштабных технических проблемах в работе облачных сервисов Google и AWS.

А 16 февраля произошел глобальный сбой в сети Х, во время которого пользователи не могли публиковать или обновлять ленту новостей.