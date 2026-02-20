Збій у роботі Cloudflare знову обрушив частину інтернету

Проблеми почалися вдень 20 лютого і торкнулися низки сайтів, зокрема Uber, Workday і Microsoft Outlook.

Cloudflare надає послуги безпеки, підвищення продуктивності та маршрутизації для мільйонів веб-сайтів, допомагаючи користувачам підключатися до онлайн-сервісів через свою глобальну мережу. Коли в мережі Cloudflare відбуваються збої, це може призвести до порушення роботи значної частини інтернету, що і сталося знову 20 лютого, пише Daily Mail.

Багато користувачів повідомляли про помилки під час переходу за посиланнями в інтернеті, при цьому в повідомленнях вказували на "внутрішню помилку сервера", а причиною проблеми називали локальний центр обробки даних Cloudflare.

Користувачі мережі висловили своє невдоволення, і один із них написав: "Cloudflare, ну ж бо! Це вже смішно. Скільки разів у вас виникали проблеми за останні кілька місяців? Це викликає такий хаос!"

Компанія Cloudflare визнала наявність проблем, повідомивши, що клієнти бачать незвично велику кількість повідомлень про помилку 403, що означає, що веб-сайт блокує доступ до сторінки замість того, щоб завантажити її у звичайному режимі.

"Компанія Cloudflare проводить розслідування проблем з нашими сервісами та/або мережею. Користувачі можуть зіткнутися з помилками або таймаутами під час підключення до мережі або сервісів Cloudflare. Ми оновимо цю сторінку стану, щоб уточнити масштаби проблеми в міру продовження розслідування", — заявили в компанії.

Cloudflare управляє величезною мережею серверів, розташованих більш ніж у 330 містах більш ніж у 120 країнах.

Ці сервери допомагають веб-сайтам завантажуватися швидше, забезпечувати безпеку і безперебійно обробляти трафік.

Її система надзвичайно потужна, здатна обробляти величезні обсяги даних і підключатися до понад 13 000 інтернет-мереж, включно з найбільшими інтернет-провайдерами, хмарними сервісами та великими компаніями по всьому світу.

Нагадаємо, раніше збій Cloudflare стався в ніч на 18 лютого. Тоді повідомлялося про масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google і AWS.

А 16 лютого стався глобальний збій у мережі Х, під час якого користувачі не могли публікувати або оновлювати стрічку новин.