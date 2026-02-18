Нет доступа: в работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare произошел глобальный сбой

В ночь на 18 февраля сотни тысяч пользователей по всему миру сообщили о масштабных технических проблемах в работе облачных сервисов Google, AWS и Cloudflare.

Задержки в работе также заметили в сервисах YouTube, следует из данных сервиса отслеживания сбоев Downdetector.

По информации платформы, суммарное количество жалоб от пользователей уже превысило полмиллиона. Сбои носят глобальный характер и фиксируются в разных странах мира.

Пользователи массово сообщают о невозможности получить доступ к поисковой системе Google, почтовому сервису Gmail и видеохостингу YouTube.

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе гиперскейлеров — Amazon Web Services (AWS) и Cloudflare, что может повлиять на работу тысяч других веб-сайтов и приложений, которые используют их сервисы.

На момент публикации материала, что стало причиной такой масштабной аварии было неизвестно.

Напомним, 16 февраля произошел глобальный сбой в сети Х, во время которого пользователи не могли публиковать или обновлять ленту новостей.

