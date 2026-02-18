Немає доступу: у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare стався глобальний збій

У ніч на 18 лютого сотні тисяч користувачів по всьому світу повідомили про масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google, AWS та Cloudflare.

Затримки у роботі також помітили у сервісах YouTube, випливає з даних сервісу відстеження збоїв Downdetector.

За інформацією платформи, сумарна кількість скарг від користувачів уже перевищила пів мільйона. Збої носять глобальний характер і фіксуються у різних країнах світу.

Користувачі масово повідомляють про неможливість отримати доступ до пошукової системи Google, поштового сервісу Gmail та відеохостингу YouTube.

Крім того, користувачі повідомляють про проблеми у роботі гіперскейлерів — Amazon Web Services (AWS) та Cloudflare, що може вплинути на роботу тисяч інших вебсайтів та додатків, які використовують їхні сервіси.

На момент публікації матеріалу, що стало причиною такої масштабної аварії було невідомо.

Нагадаємо, 16 лютого стався глобальний збій у мережі Х, під час якого користувачі не могли публікувати або оновлювати стрічку новин.

Фокус також писав про те, як для низки користувачів головна сторінка YouTube перестала працювати належним чином.