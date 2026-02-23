Напоминает фантастическое существо: в Колумбии на выборах баллотируется ИИ-кандидат Гайтана

На фоне выборов в Конгресс в Колумбии появилась неожиданная кандидатка, которая осуществляет агитаций на улицах и площадях, и не жмет руки своим потенциальным избирателям.

ИИ-аватар по имени Гайтана вместо этого работает через цифровой интерфейс и воплощает беспрецедентную в Колумбии политическую новацию. Об этом рассказывает издание El Colombiano.

Хотя Гайтана напоминает больше фантастическое существо из культового фильма, на самом деле за этим образом кроются реальные люди, которые выбрали амбициозную избирательную стратегию. Идею выдвинула община коренного народа зену в Карибском регионе страны, и это — не футуристический эксперимент, а "современная адаптация практик предков", отмечают создатели.

ИИ-кандидат Гайтана на выборах в Колумбии

"Я здесь, чтобы вернуть громаде право принимать решения", — заявила Гайтана во время одного из предвыборных интервью.

Кандидат утверждает, что играет роль превратить коллективную волю в проверенные политические решения. Отличие от традиционной модели заключается в том, как формируются мандаты, поскольку здесь нет единоличных решений.

Еще одна особенность Гайтаны — в том, что она не формирует новые идеи, а упорядочивает коллективную волю. Все предложения участников команды ИИ-кандидат анализирует и структурирует.

"Гайтана — это гид, основанный на участии, а не на генерации", — пояснил инженер-мехатроник Карлос Редондо, который инициировал создание такого персонажа.

Сейчас на платформе зарегистрированы 10 тысяч человек. Граждане Колумбии могут туда свободно присоединиться, однако им нужно подтвердить личность. Весь процесс фиксируется с помощью технологии блокчейн, которая позволяет отслеживать все решения. Таким образом разработчики предлагают сформировать гибридное место в Конгрессе Колумбии: когда Гайтана победит и получит мандат, это место займут реальные граждане. Однако голосовать они смогут тогда, когда состоится консультация с участниками платформы.

Гайтана обещает бороться с биопиратством, отстаивать экологические и медицинские вопросы, права животных и ЛГБТ+ сообщества.

Стоит отметить, что это не первый случай ИИ-политика в мире: в декабре 2025 года издание Newsbar писало, что первого в мире ИИ-министра Диеллу в Албании поймали на взятках.

Напомним, 14 февраля агентство Reuters сообщало, что албанская актриса собралась судиться с властями из-за ворованного образа для первой в мире ИИ-министерки Диеллы.