Нагадує фантастичну істоту: у Колумбії на виборах балотується ШІ-кандидатка Гайтана

На тлі виборів у Конгрес у Колумбії з'явилася несподівана кандидатка, яка здійснює агітацій на вулицях та площах, і не тисне руки своїм потенційним виборцям.

ШІ-аватар на ім'я Гайтана натомість працює через цифровий інтерфейс і втілює безпрецедентну в Колумбії політичну новацію. Про це розповідає видання El Colombiano.

Хоча Гайтана нагадує більше фантастичну істоту з культового фільму, насправді за цим образом криються реальні люди, які обрали амбітну виборчу стратегію. Ідею висунула громада корінного народу зену у Карибському регіоні країни, і це — не футуристичний експеримент, а "сучасна адаптація практик предків", наголошують творці.

ШІ-кандидатка Гайтана на виборах у Колумбії

"Я тут, щоб повернути громаді право приймати рішення", — заявила Гайтана під час одного з передвиборчих інтерв'ю.

Кандидатка стверджує, що відіграє роль перетворити колективну волю на перевірені політичні рішення. Відмінність від традиційної моделі полягає у тому, як формуються мандати, оскільки тут немає одноосібних рішень.

Ще одна особливість Гайтани — у тому, що вона не формує нові ідеї, а впорядковує колективну волю. Всі пропозиції учасників команди ШІ-кандидатка аналізує та структурує.

"Гайтана — це гід, що базується на участі, а не на генерації", — пояснив інженер-мехатронік Карлос Редондо, який ініціював створення такого персонажа.

Зараз на платформі зареєстровані 10 тисяч осіб. Громадяни Колумбії можуть туди вільно приєднатися, однак їм потрібно підтвердити особу. Весь процес фіксується за допомогою технології блокчейн, яка дозволяє відстежувати усі рішення. У такий спосіб розробники пропонують сформувати гібридне місце у Конгресі Колумбії: коли Гайтана переможе й отримає мандат, це місце посядуть реальні громадяни. Однак голосувати вони зможуть тоді, коли відбудеться консультація з учасниками платформи.

Гайтана обіцяє боротися з біопіратством, відстоювати екологічні і медичні питання, права тварин та ЛГБТ+ спільноти.

Варто зазначити, що це не перший випадок ШІ-політика у світі: у грудні 2025 року видання Newsbar писало, що першу у світі ШІ-міністерку Діеллу в Албанії спіймали на хабарях.

Нагадаємо, 14 лютого агентство Reuters повідомляло, що албанська акторка зібралася судитися з владою через крадений образ для першої у світі ШІ-міністерки Діелли.