Новый смартфон среднего класса получит батарею 7000 мАч: рассекречен Motorola Edge 70 Fusion

Motorola готовит к выходу смартфон Edge 70 Fusion. Новинка обещает стать хитом благодаря редкому сочетанию тонкого корпуса и емкого аккумулятора.

Аппарат уже успел обрасти множеством слухов, но теперь производитель официально подтвердил ключевые характеристики. Презентация устройства ожидается 2 марта, пишет GSMArena. К этой дате компания запустила специальную промо-страницу, где полностью раскрыла внешний вид гаджета.

Motorola Edge 70 Fusion оснастят батареей на 7000 мАч. При такой внушительной емкости инженерам удалось сохранить элегантность устройства. Толщина корпуса составляет всего 7,99 миллиметра. Поддерживается быстрая проводную зарядка мощностью 68 Вт. В комплекте поставки заявлен фирменный блок питания.

Дисплей новинки также получил достойные параметры. Смартфон оборудовал закругленным со всех сторон экраном с высоким разрешением 1,5K. Частота обновления матрицы достигает 144 Гц.

Дизайн Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Основная камера снимает с разрешением 50 мегапикселей. Она базируется на фотосенсоре Sony Lytia 710. На задней панели также разместились 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, макромодуль и датчик глубины. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 32 мегапикселя.

Дизайнеры Motorola продолжают сотрудничать с институтом цвета Pantone. Смартфон выйдет в трех фирменных расцветках: темной Silhouette, синей Blue Surf и нежно-голубой Country Air. Задняя панель всех версий получила приятную текстуру с качественной имитацией кожи. Такое практичное решение надежно защитит корпус от мелких царапин и отпечатков пальцев.

Ранее мы рассказывали про недорогой смартфон, которым довольны владельцы. В сегменте смартфонов до 15 000 гривен одним из лучших предложений в 2026 году остается Motorola Edge 60. Это сбалансированная модель с акцентом на камерах, дизайне и дисплее.