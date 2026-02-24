Новий смартфон середнього класу отримає батарею 7000 мАг: розсекречено Motorola Edge 70 Fusion

Motorola готує до виходу смартфон Edge 70 Fusion. Новинка обіцяє стати хітом завдяки рідкісному поєднанню тонкого корпусу і ємного акумулятора.

Апарат уже встиг обрости безліччю чуток, але тепер виробник офіційно підтвердив ключові характеристики. Презентація пристрою очікується 2 березня, пише GSMArena. До цієї дати компанія запустила спеціальну промо-сторінку, де повністю розкрила зовнішній вигляд гаджета.

Motorola Edge 70 Fusion оснастять батареєю на 7000 мАг. При такій значній ємності інженерам вдалося зберегти елегантність пристрою. Товщина корпусу становить всього 7,99 міліметра. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 68 Вт. У комплекті поставки заявлений фірмовий блок живлення.

Дисплей новинки також отримав гідні параметри. Смартфон обладнав заокругленим з усіх боків екраном з високою роздільною здатністю 1,5K. Частота оновлення матриці досягає 144 Гц.

Дизайн Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Основна камера знімає з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Вона базується на фотосенсорі Sony Lytia 710. На задній панелі також розмістилися 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив, макромодуль і датчик глибини. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 32 мегапікселі.

Дизайнери Motorola продовжують співпрацювати з інститутом кольору Pantone. Смартфон вийде в трьох фірмових кольорах: темному Silhouette, синьому Blue Surf і ніжно-блакитному Country Air. Задня панель усіх версій отримала приємну текстуру з якісною імітацією шкіри. Таке практичне рішення надійно захистить корпус від дрібних подряпин і відбитків пальців.

