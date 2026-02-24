Поддержите нас UA
Лучший бюджетный телевизор в 2026 году: на какую модель обратить внимание (фото)

TCL 43T6C QLED 4K UHD Roku
Бюджетный телевизор TCL | Фото: Скриншот

В 2026 году выбор бюджетных телевизоров больше, чем когда-либо. Это существенно усложняет выбор, когда дело доходит до покупки.

Тем, кто ищет бюджетный 43-дюймовый телевизор, эксперты рядят рассмотреть TCL 43T6C QLED 4K UHD Roku. Обзор данной модели сделал портал Empire.

Как отмечают в издании, TCL 43T6C может похвастаться простой в навигации операционной системой и интуитивно понятным интерфейсом. Тонкая рамка и покрытие из матового металла придают телевизору премиальный вид.

Бюджетный телевизор TCL 43T6C
TCL 43T6C QLED 4K UHD Roku
Фото: TCL

TCL 43T6C получил QLED-дисплей, обеспечивающий яркие цвета и превосходную контрастность, а также поддержку Dolby Vision. Пульт дистанционного управления имеет несколько удобных ярлыков для потоковой передачи и совместим с голосовым управлением как для Alexa, так и для Google Assistant.

Эксперты отмечают, что TCL 43T6C может быть не лучшим вариантом для геймеров, а качество звука могло бы быть лучше. Тем не менее это отличный 43-дюймовый телевизор по соотношению цены и качества.

"В общем, это один из лучших доступных телевизоров на рынке сейчас", — подытожили в издании.

Напомним, старые OLED-телевизоры оказались лучше некоторых современных моделей среднего класса.

Фокус также сообщал, что технология Micro RGB обещает исправить распространенные недостатки телевизоров.