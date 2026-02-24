Лучший бюджетный телевизор в 2026 году: на какую модель обратить внимание (фото)

В 2026 году выбор бюджетных телевизоров больше, чем когда-либо. Это существенно усложняет выбор, когда дело доходит до покупки.

Тем, кто ищет бюджетный 43-дюймовый телевизор, эксперты рядят рассмотреть TCL 43T6C QLED 4K UHD Roku. Обзор данной модели сделал портал Empire.

Как отмечают в издании, TCL 43T6C может похвастаться простой в навигации операционной системой и интуитивно понятным интерфейсом. Тонкая рамка и покрытие из матового металла придают телевизору премиальный вид.

TCL 43T6C QLED 4K UHD Roku Фото: TCL

TCL 43T6C получил QLED-дисплей, обеспечивающий яркие цвета и превосходную контрастность, а также поддержку Dolby Vision. Пульт дистанционного управления имеет несколько удобных ярлыков для потоковой передачи и совместим с голосовым управлением как для Alexa, так и для Google Assistant.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

Эксперты отмечают, что TCL 43T6C может быть не лучшим вариантом для геймеров, а качество звука могло бы быть лучше. Тем не менее это отличный 43-дюймовый телевизор по соотношению цены и качества.

"В общем, это один из лучших доступных телевизоров на рынке сейчас", — подытожили в издании.

Напомним, старые OLED-телевизоры оказались лучше некоторых современных моделей среднего класса.

Фокус также сообщал, что технология Micro RGB обещает исправить распространенные недостатки телевизоров.