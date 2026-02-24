Найкращий бюджетний телевізор у 2026 році: на яку модель звернути увагу (фото)
У 2026 році вибір бюджетних телевізорів більший, ніж будь-коли. Це суттєво ускладнює вибір, коли справа доходить до покупки.
Тим, хто шукає бюджетний 43-дюймовий телевізор, експерти рядять розглянути TCL 43T6C QLED 4K UHD Roku. Огляд даної моделі зробив портал Empire.
Як зазначають у виданні, TCL 43T6C може похвалитися простою у навігації операційною системою та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Тонка рамка та покриття з матового металу надають телевізору преміального вигляду.
TCL 43T6C отримав QLED-дисплей, що забезпечує яскраві кольори та чудову контрастність, а також підтримку Dolby Vision. Пульт дистанційного керування має кілька зручних ярликів для потокової передачі та сумісний з голосовим керуванням як для Alexa, так і для Google Assistant.
Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу?
Експерти зазначають, що TCL 43T6C може бути не найкращим варіантом для геймерів, а якість звуку могла б бути кращою. Тим не менш це чудовий 43-дюймовий телевізор за співвідношенням ціни та якості.
"Загалом, це один з найкращих доступних телевізорів на ринку зараз", — підсумували у виданні.
