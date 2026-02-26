Лучший телевизор для большинства людей: какую модель рядят эксперты в 2026 году (фото)
Обозреватели телевизоров назвали TCL QM6K одним из лучших вариантов по соотношению цены и характеристик в 2026 году.
Телевизоры серии TCL QM6, которые также известны под обозначением TCL C6K, вполне могут удовлетворить большинство современных пользователей, считают эксперты портала Wired.
Как отмечают в издании, TCL отказалась от погони за яркостью в сегменте среднего класса, придерживаясь более сбалансированного подхода. Хотя QM6K нельзя назвать самым ярким телевизором, он все еще достаточно мощный для поддержки Dolby Vision.
TCL QM6K использует систему Halo Control для уменьшения светового размытия, а также ряд других технологий для улучшения точности передачи цветов, равномерности экрана и контрастности по сравнению с предыдущими моделями.
Телевизоры каких брендов вы предпочитаете?
"Результатом является универсальный и доступный дисплей, который хорошо справляется практически со всем: от натуральных цветов до насыщенных уровней черного и впечатляющей четкости", — отметили эксперты.
Авторы обзора также отметили отличные игровые возможности TCL QM6K, включая солидное игровое меню, экран с высокой частотой обновления с VRR до 144 Гц и "нулевую задержку переходного реагирования" для уменьшения задержки.
Характеристики телевизора TCL QM6K;
- тип дисплея — QLED/mini-LED;
- частота обновления — 120 Гц;
- поддержка HDR — Dolby Vision, HDR10/10+, HLG;
- подключения/игры — HDMI 2.1 (x2), HDMI 2.0 (x2); VRR, ALLM;
- операционная система — Google TV.
Напомним, эксперты также советуют рассмотреть TCL 43T6C тем, кто ищет бюджетный 43-дюймовый телевизор.
Фокус также писал о трех признаках, которые указывают на то, что OLED телевизор уже доживает свои последние дни.