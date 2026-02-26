Лучший телевизор для большинства людей: какую модель рядят эксперты в 2026 году (фото)

Обозреватели телевизоров назвали TCL QM6K одним из лучших вариантов по соотношению цены и характеристик в 2026 году.

Телевизоры серии TCL QM6, которые также известны под обозначением TCL C6K, вполне могут удовлетворить большинство современных пользователей, считают эксперты портала Wired.

Как отмечают в издании, TCL отказалась от погони за яркостью в сегменте среднего класса, придерживаясь более сбалансированного подхода. Хотя QM6K нельзя назвать самым ярким телевизором, он все еще достаточно мощный для поддержки Dolby Vision.

TCL QM6 Фото: Wired

TCL QM6K использует систему Halo Control для уменьшения светового размытия, а также ряд других технологий для улучшения точности передачи цветов, равномерности экрана и контрастности по сравнению с предыдущими моделями.

"Результатом является универсальный и доступный дисплей, который хорошо справляется практически со всем: от натуральных цветов до насыщенных уровней черного и впечатляющей четкости", — отметили эксперты.

Авторы обзора также отметили отличные игровые возможности TCL QM6K, включая солидное игровое меню, экран с высокой частотой обновления с VRR до 144 Гц и "нулевую задержку переходного реагирования" для уменьшения задержки.

Характеристики телевизора TCL QM6K;

тип дисплея — QLED/mini-LED;

частота обновления — 120 Гц;

поддержка HDR — Dolby Vision, HDR10/10+, HLG;

подключения/игры — HDMI 2.1 (x2), HDMI 2.0 (x2); VRR, ALLM;

операционная система — Google TV.

