Найкращий телевізор для більшості людей: яку модель рядять експерти у 2026 році (фото)
Оглядачі телевізорів назвали TCL QM6K одним з найкращих варіантів за співвідношенням ціни та характеристик у 2026 році.
Телевізори серії TCL QM6, які також відомі під позначенням TCL C6K, цілком можуть задовільнити більшість сучасних користувачів, вважають експерти порталу Wired.
Як зазначають у виданні, TCL відмовилась від гонитви за яскравістю в сегменті середнього класу, притримуючись більш збалансованого підходу. Хоча QM6K не можна назвати найяскравішим телевізором, він все ще достатньо потужний для підтримки Dolby Vision.
TCL QM6K використовує систему Halo Control для зменшення світлового розмиття, а також низку інших технологій для поліпшення точності передачі кольорів, рівномірності екрану та контрастності порівняно з попередніми моделями.
"Результатом є універсальний і доступний дисплей, який добре справляється практично з усім: від натуральних кольорів до насичених рівнів чорного та вражаючої чіткості", — наголосили експерти.
Автори огляду також відзначили чудові ігрові можливості TCL QM6K, включаючи солідне ігрове меню, екран з високою частотою оновлення з VRR до 144 Гц та "нульову затримку перехідного реагування" для зменшення затримки.
Характеристики телевізора TCL QM6K;
- тип дисплея — QLED/mini-LED;
- частота оновлення — 120 Гц;
- підтримка HDR — Dolby Vision, HDR10/10+, HLG;
- підключення/ігри — HDMI 2.1 (x2), HDMI 2.0 (x2); VRR, ALLM;
- операційна система — Google TV.
