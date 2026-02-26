Найкращий телевізор для більшості людей: яку модель рядять експерти у 2026 році (фото)

Оглядачі телевізорів назвали TCL QM6K одним з найкращих варіантів за співвідношенням ціни та характеристик у 2026 році.

Телевізори серії TCL QM6, які також відомі під позначенням TCL C6K, цілком можуть задовільнити більшість сучасних користувачів, вважають експерти порталу Wired.

Як зазначають у виданні, TCL відмовилась від гонитви за яскравістю в сегменті середнього класу, притримуючись більш збалансованого підходу. Хоча QM6K не можна назвати найяскравішим телевізором, він все ще достатньо потужний для підтримки Dolby Vision.

TCL QM6 Фото: Wired

TCL QM6K використовує систему Halo Control для зменшення світлового розмиття, а також низку інших технологій для поліпшення точності передачі кольорів, рівномірності екрану та контрастності порівняно з попередніми моделями.

"Результатом є універсальний і доступний дисплей, який добре справляється практично з усім: від натуральних кольорів до насичених рівнів чорного та вражаючої чіткості", — наголосили експерти.

Автори огляду також відзначили чудові ігрові можливості TCL QM6K, включаючи солідне ігрове меню, екран з високою частотою оновлення з VRR до 144 Гц та "нульову затримку перехідного реагування" для зменшення затримки.

Характеристики телевізора TCL QM6K;

тип дисплея — QLED/mini-LED;

частота оновлення — 120 Гц;

підтримка HDR — Dolby Vision, HDR10/10+, HLG;

підключення/ігри — HDMI 2.1 (x2), HDMI 2.0 (x2); VRR, ALLM;

операційна система — Google TV.

