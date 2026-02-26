Мощный повербанк для ноутбука: назван лучший аккумулятор Anker по результатам тестов (фото)

Повербанк Anker 735 Prime 20000 mAh 200W считается бескомпромиссным решением для подпитки гаджетов в условиях отключений света.

Фокус расскажет о спецификациях и особенностях премиального аккумулятора на практике, основываясь на отзывах владельцев в Украине.

Основные возможности

Anker 735 Prime представляет собой компактное, но крайне мощное устройство с литий-полимерной (Li-pol) батареей емкостью 20000 мАч (74 Вт·ч). Главная фишка модели — суммарная выходная мощность в 200 Вт. Устройство получило три порта: два USB-C (каждый может выдавать до 100 Вт) и один классический USB-A (до 65 Вт).

Благодаря таким показателям и поддержке современных протоколов Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0, повербанк способен одновременно заряжать сразу несколько прожорливых устройств, включая современные ноутбуки. Сама банка заряжается через порт Type-C: при использовании мощного блока питания (до 100 Вт) восполнение заряда с 0 до 100% занимает около 1,2–1,4 часа. За безопасность компонентов отвечает встроенная система ActiveShield 2.0, защищающая от перегрева и коротких замыканий.

Отдельного внимания заслуживает информативный цифровой дисплей на корпусе. Он в реальном времени отображает точный процент оставшегося заряда, задействованные порты, а также текущую выходную мощность и ориентировочное время до полной разрядки аккумулятора.

Что говорят пользователи

Владельцы устройства высоко оценивают качество сборки, стильный дизайн и реальную мощность гаджета.

Повербанк без проблем и "просадок" заряжает мощные игровые ноутбуки. Емкости 20000 мАч хватает на один полный заряд такого лэптопа с остатком для подзарядки телефона или планшета. Аккумулятор способен быстро заряжаться, что актуально для блэкаутов.

Дисплей с подробной статистикой энергопотребления по каждому порту — одна из самых любимых функций владельцев. Из минусов — не подходит для роутеров в качестве ИБП: устройство не поддерживает функцию полноценной сквозной зарядки (pass-through). При подключении самого повербанка к розетке подача тока на подключенный к нему роутер временно прерывается, что приводит к перезагрузке интернет-оборудования.

Чтобы повербанк заряжался заявленными 100 Вт за полтора часа, необходимо использовать фирменные или строго совместимые зарядные блоки с нужными протоколами. Например, Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaNPrime). При подключении неподходящих адаптеров питания от других брендов (даже высокой мощности от Ugreen) скорость зарядки может падать до 30-35 Вт и обычно не превышает 67 Вт, отметили в отзывах.

Некоторые покупатели также подметили отсутствие модуля Bluetooth, из-за чего повербанк нельзя подключить к мобильному приложению Anker.

Характеристики Anker 735 Prime

Емкость: 20000 мАч.

20000 мАч. Максимальная мощность: 200 Вт (до 100 Вт на каждый порт Type-C, до 65 Вт на Type-A).

200 Вт (до 100 Вт на каждый порт Type-C, до 65 Вт на Type-A). Порты: 2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A.

2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A. Вес: 540 г.

540 г. Дополнительно: дисплей с вольтметром/амперметром, защита от перегрева.

Цена в Украине: 6 539 грн.

Ранее сообщали про лучшие 5 повербанков для ноутбука в 2026 году. Эксперты испытали ряд повербанков для ноутбуков, рассмотрев семь основных характеристик: емкость, скорость зарядки, общая выходная мощность, входная мощность, порты USB, портативность и безопасность.