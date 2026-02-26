Потужний повербанк для ноутбука: названо найкращий акумулятор Anker за результатами тестів (фото)

Повербанк Anker 735 Prime 20000 mAh 200W вважається безкомпромісним рішенням для підживлення гаджетів в умовах відключень світла.

Фокус розповість про специфікації та особливості преміального акумулятора на практиці, ґрунтуючись на відгуках власників в Україні.

Основні можливості

Anker 735 Prime є компактним, але вкрай потужним пристроєм з літій-полімерною (Li-pol) батареєю ємністю 20000 мАг (74 Вт-год). Головна фішка моделі — сумарна вихідна потужність у 200 Вт. Пристрій отримав три порти: два USB-C (кожен може видавати до 100 Вт) і один класичний USB-A (до 65 Вт).

Завдяки таким показникам і підтримці сучасних протоколів Power Delivery 3.0 і Quick Charge 3.0, повербанк здатний одночасно заряджати одразу кілька ненажерливих пристроїв, включно з сучасними ноутбуками. Сама банка заряджається через порт Type-C: при використанні потужного блоку живлення (до 100 Вт) заповнення заряду з 0 до 100% займає близько 1,2-1,4 години. За безпеку компонентів відповідає вбудована система ActiveShield 2.0, що захищає від перегріву і коротких замикань.

На окрему увагу заслуговує інформативний цифровий дисплей на корпусі. Він у реальному часі відображає точний відсоток заряду, що залишився, задіяні порти, а також поточну вихідну потужність і орієнтовний час до повної розрядки акумулятора.

Ключові особливості Anker 735 Prime 20000 mAh 200W 20000 mAh 200W Фото: rozetka.com.ua

Що кажуть користувачі

Власники пристрою високо оцінюють якість збірки, стильний дизайн і реальну потужність гаджета.

Повербанк без проблем і "просадок" заряджає потужні ігрові ноутбуки. Ємності 20000 мАг вистачає на один повний заряд такого лептопа із залишком для підзарядки телефону або планшета. Акумулятор здатний швидко заряджатися, що актуально для блекаутів.

Дисплей з докладною статистикою енергоспоживання по кожному порту — одна з найулюбленіших функцій власників. З мінусів — не підходить для роутерів як ДБЖ: пристрій не підтримує функцію повноцінної наскрізної зарядки (pass-through). Під час під'єднання самого повербанка до розетки подача струму на під'єднаний до нього роутер тимчасово переривається, що призводить до перезавантаження інтернет-обладнання.

Щоб повербанк заряджався заявленими 100 Вт за півтори години, необхідно використовувати фірмові або строго сумісні зарядні блоки з потрібними протоколами. Наприклад, Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaNPrime). При підключенні невідповідних адаптерів живлення від інших брендів (навіть високої потужності від Ugreen) швидкість заряджання може падати до 30-35 Вт і зазвичай не перевищує 67 Вт, зазначили у відгуках.

Деякі покупці також помітили відсутність модуля Bluetooth, через що повербанк не можна підключити до мобільного застосунку Anker.

Характеристики Anker 735 Prime

Ємність: 20000 мАг.

20000 мАг. Максимальна потужність: 200 Вт (до 100 Вт на кожен порт Type-C, до 65 Вт на Type-A).

200 Вт (до 100 Вт на кожен порт Type-C, до 65 Вт на Type-A). Порти: 2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A.

2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A. Вага: 540 г.

540 г. Додатково: дисплей з вольтметром/амперметром, захист від перегріву.

Повербанк Anker 735 Prime 20000 mAh 200W 20000 mAh 200W Фото: rozetka.com.ua

Ціна в Україні: 6 539 грн.

