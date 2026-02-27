Украинский ученый объяснил, почему молодежь все чаще выбирает отношения с ИИ вместо реальных

С развитием технологий подростки и молодые люди все чаще выбирают для общения нейросети вместо реальных встреч с родственниками и друзьями. Более того, многие уже сознательно делают выбор в пользу ИИ.

Этому способствует сочетание сразу нескольких факторов, рассказал в эфире "Киев 24" Дмитрий Коньков, директор Учебно-научного института инновационных медицинских и образовательных технологий.

По его словам, стремительное развитие технологий сделало виртуальных собеседников очень убедительными.

"Достаточно большое количество молодых людей чувствуют давление со стороны общества и государства касательно брака и рождения детей. И виртуальные отношения дают им эмоциональную поддержку именно без этого давления. Искусственный интеллект всегда доступен, он не критикует, он не создает конфликтов, подстраивается под пользователя", — констатирует ученый.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Он отмечает, что для людей без опыта романтических отношений это безопасное пространство для эмоциональной близости, в то время как реальные отношения требуют компромиссов, терпения и взаимной ответственности.

При этом, подчеркивает Коньков, регуляторы предупреждают технологические компании, что их продукты не ставили целью замену социального взаимодействия.

Хотя проблемы есть, они, по мнению гостя эфира, все же поддаются "лечению". Однако запрет или принудительный отказ от общения с, например, ChatGPT, не поможет, чему пример Китай, где власти пытаются мотивировать молодых людей строить реальные отношения. Это обусловлено тем, что в Китае наблюдается крупнейшее за 75 лет падение демографии. Однако принудиловка не работает.

"Работает экономическая стабильность, прогнозируемость, доступное жилье, качественная поддержка родительства, садики, декрет для обоих партнеров. Рождаемость растет там, где создание семьи не означает потерю качества жизни", — подчеркивает Коньков.

К тому же, добавляет он, должна быть подготовка врачей, которые с этим столкнутся. Это программы профилактики социально изоляции, которые должны быть разработаны. Это работа с тревожностью, страхом близости, подготовка молодежи к партнерству, и непосредственно подготовка будущих родителей к ответственности.

"На данный момент нами создана довольно интересная научно-исследовательская работа по репродуктивной психологии, которая тоже, я думаю, сможет нам помочь", — резюмировал ученый.

В свою очередь футуролог доктор Ян Пирсон, чьи прогнозы сбываются с точностью 85 %, предсказывает, что к 2050 году интимные отношения с роботами станут популярнее, чем с людьми.

Однако новое исследование показывает, что эта перспектива может быть ближе, чем кажется: большинство респондентов уже готовы рассматривать возможность близости с ИИ.

Опрос, проведенный платформой EVA AI, показал, что 8 из 10 мужчин считают, что ИИ-подружки могут заменить человеческое общение. Более того, 81 % из них готовы вступить в брак с такой подругой, если это станет законным.

Напомним, что в Великобритании изобрели "бабушку с искусственным интеллектом". Она мешает телефонным мошенникам обманывать людей, отвлекая их разговорами о пирожных и булочках.

Также ранее была объявлена победительница первого в мире конкурса "Мисс ИИ". Корону получила бионическая красавица в хиджабе.