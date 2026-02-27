Український учений пояснив, чому молодь дедалі частіше обирає стосунки з ШІ замість реальних

З розвитком технологій підлітки та молоді люди дедалі частіше обирають для спілкування нейромережі замість реальних зустрічей із родичами та друзями. Ба більше, багато хто вже свідомо робить вибір на користь ШІ.

Цьому сприяє поєднання одразу кількох чинників, розповів в ефірі "Київ 24" Дмитро Коньков, директор Навчально-наукового інституту інноваційних медичних та освітніх технологій.

За його словами, стрімкий розвиток технологій зробив віртуальних співрозмовників дуже переконливими.

"Досить велика кількість молодих людей відчувають тиск з боку суспільства та держави щодо шлюбу та народження дітей. І віртуальні стосунки дають їм емоційну підтримку саме без цього тиску. Штучний інтелект завжди доступний, він не критикує, він не створює конфліктів, підлаштовується під користувача", — констатує науковець.

Він зазначає, що для людей без досвіду романтичних стосунків це безпечний простір для емоційної близькості, тоді як реальні стосунки потребують компромісів, терпіння та взаємної відповідальності.

Водночас, підкреслює Коньков, регулятори попереджають технологічні компанії, що їхні продукти не мали на меті заміну соціальної взаємодії.

Хоча проблеми є, вони, на думку гостя ефіру, все ж піддаються "лікуванню". Однак заборона або примусова відмова від спілкування з, наприклад, ChatGPT, не допоможе, чому приклад Китай, де влада намагається мотивувати молодих людей будувати реальні стосунки. Це зумовлено тим, що в Китаї спостерігається найбільше за 75 років падіння демографії. Однак примудилівка не працює.

"Працює економічна стабільність, прогнозованість, доступне житло, якісна підтримка батьківства, садочки, декрет для обох партнерів. Народжуваність зростає там, де створення сім'ї не означає втрату якості життя", — підкреслює Коньков.

До того ж, додає він, має бути підготовка лікарів, які з цим зіткнуться. Це програми профілактики соціально ізоляції, які мають бути розроблені. Це робота з тривожністю, страхом близькості, підготовка молоді до партнерства, і безпосередньо підготовка майбутніх батьків до відповідальності.

"Наразі нами створено досить цікаву науково-дослідницьку роботу з репродуктивної психології, яка теж, я думаю, зможе нам допомогти", — резюмував учений.

Зі свого боку футуролог доктор Ян Пірсон, чиї прогнози справджуються з точністю 85 %, пророкує, що до 2050 року інтимні стосунки з роботами стануть популярнішими, ніж з людьми.

Однак нове дослідження показує, що ця перспектива може бути ближчою, ніж здається: більшість респондентів уже готові розглядати можливість близькості зі ШІ.

Опитування, проведене платформою EVA AI, показало, що 8 із 10 чоловіків вважають, що АІ-подружки можуть замінити людське спілкування. Ба більше, 81 % із них готові одружитися з такою подругою, якщо це стане законним.

Нагадаємо, що у Великій Британії винайшли "бабусю зі штучним інтелектом". Вона заважає телефонним шахраям дурити людей, відволікаючи їх розмовами про тістечка та булочки.

Також раніше було оголошено переможницю першого у світі конкурсу "Міс ШІ". Корону отримала біонічна красуня в хіджабі.