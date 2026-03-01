Самые популярные платежные системы в 2026 году: какой сервис лучше выбрать украинцам

Платежные системы сегодня активно применяются для межбанковских расчетов, международных переводов, мобильных и бесконтактных платежей и электронной коммерции. По сути они являются посредником между банками, бизнесом и потребителями.

Среди самых популярных платежных систем, которые используются по всему миру, сегодня фигурируют PayPal, Google Pay, Apple Pay, Wise, EasyPay и Payeer. Фокус узнал о преимуществах и недостатках каждого из этих сервисов.

Что стоит учитывать при выборе платежной системы

Частная консалтинговая компания WoBorders советует сначала обратить внимание на юридическую доступность платежной системы. Проверьте, кому сервис открывает аккаунты и нет ли ограничений для украинцев.

После этого, нужно исследовать, какие валюты счет умеет держать и конвертировать, дают ли локальные реквизиты вроде IBAN для ЕС, ACH/ABA для США, Faster Payments/Sort Code для Британии, а также есть ли локальные маршруты в нужных вам странах.

Отдельно стоит посчитать стоимость приема платежей, вывода на банк или карту, международных переводов и конвертации валюты. Важно знать скрытые "минимальные" или "пороговые" сборы за транзакцию, а также на месячную абонплату или разовый взнос за активацию бизнес-функций.

Далее следует проверить, можно ли выставлять инвойсы с активной ссылкой на оплату, есть ли готовые checkout-страницы и поддержка локальных методов оплаты для вашего рынка. Стоит взглянуть на интеграции с CMS и маркетплейсами, no-code и iPaaS-инструменты, а также на бухгалтерские плагины.

Компания также советует учитывать страну-регулятора, статус лицензии, страны хранения средств и банков-партнеров, наличие мобильного приложения или современного личного кабинета и карточную инфраструктуру. Кроме того, рекомендуется смоделировать свою "корзину" платежей до того, как выбрать платежную систему

Платежная система PayPal Фото: flickr/iliveisl

PayPal

По данным MixFin, платежная система PayPal является одной из самых популярных в Украине. Сервис подходит фрилансерам, малым компаниям для разовых оплат. Его также можно использовать как резервный канал платежей.

Среди преимуществ PayPal — мгновенные транзакции, обмен валют, безопасность, отсутствие комиссий за вывод средств на карту, бесплатное обслуживание личных аккаунтов и возможность получать оплату за услуги и товары от зарубежных партнеров

В то же время эксперты предупреждают, что учетными записями PayPal часто злоупотребляют мошенники, а онлайн-продавцы должны платить налог платежной системе за полученные переводы. Также стоит учитывать, что для хранения крупных сумм нужно подтвердить счет с помощью кредитной карты.

С 17 марта 2022 PayPal расширил сервисы для украинских личных аккаунтов: можно отправлять и получать средства в USD, CAD, GBP, EUR. Для юрлиц из Украины PayPal недоступен, но система работает с иностранными компаниями, владельцы которых являются украинцами.

Wise

Платежная система Wise позволяет украинцам отправлять и получать средства без комиссии за конвертацию в около 60 стран. Процесс регистрации для вынужденных переселенцев и тех, кто проживает на территории Украины, был упрощен в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Преимуществами Wise являются быстрая регистрация, низкие комиссии, средний курс без скрытых платежей, мультивалютный счет, большие лимиты для отправки, возможность проверить на сайте комиссию и курс обмена валют для каждого отдельного кейса, а также наличие мобильного приложения и украиноязычной версии сайта.

Однако для жителей Украины недоступна банковская карта и есть ограничения по странам, куда можно отправить доллар. Также стоит учитывать, что в Украину платежи в долларах можно получать только из США.

Сервис Google Pay Фото: unsplash.com

Google Pay

Система Google Pay приобрела популярность благодаря высокому уровню безопасности транзакций, удобству и доступности. Она позволяет осуществлять локальные бизнес-платежи или денежные переводы P2P в местной валюте.

К плюсам Google Pay относят конфиденциальность персональной информации, возможность добавлять несколько банковских карт и оперативность перечисления средств. Платежная система поддерживается гаджетами, работающими на операционной системе Android.

При этом Google Pay поддерживается только на смартфонах, которые поддерживают NFC и работают на Android 4.4 или более новых версиях операционной системы.

Система Apple Pay Фото: akket.com

Apple Pay

Как и Google Pay, платежная система Apple Pay позволяет рассчитываться за покупки через бесконтактную связь, а также с помощью приложения Wallet. Сервис взаимодействует с MasterCard, Visa и ExpressPay.

Среди преимуществ Google Pay — удобная и быстрая оплата, возможность привязки к кошельку нескольких карточек, и наличие механизмов безопасности, таких Touch ID и Face ID. По словам экспертов, иногда Touch ID требует несколько повторений.

EasyPay

EasyPay взаимодействует с крупнейшими банками, мобильными операторами и провайдерами Интернета, а также выступает партнером программы лояльности Fishka. Сервис доступен в Украине с 2007 года.

Платежная система EasyPay не взимает комиссию при оплате товаров и услуг, простота использования, не требует установки программного обеспечения, имеет многоуровневую систему безопасности и обеспечивает контроль за проведением платежей.

Стоит учитывать, что при переводе между клиентами системы комиссия составляет высокий процент. Кроме того, эксперты отмечают не очень удобный интерфейс.

Электронная платежная система Payeer Фото: pexels.com

Payeer

Электронная платежная система Payeer имеет криптовалютную и финансовые лицензии. Сервис позволяет осуществлять внутренние переводы между аккаунтами, выводить средства в разных валютах, а также торговать цифровыми активами на криптовалютных биржах.

Преимущества Payeer: удобный способ получать платежи, возможность интеграции API на свой сайт для приема платежей, конверсия платежей составляет 99, 5%, интеграция в электронный кошелек платформы для покупки/продажи криптовалюты, наличие реферальной программы.

К недостаткам Payeer относят ограниченное количество платежных систем и платформ, которые работают с этим сервисом, и относительно высокие комиссии.

Напомним, сообщество NFC Forum, в которое входят Apple, Google и Qualcomm, работает над новым поколением технологии NFC Multi-Purpose Tap, которая позволит выполнять несколько операций одним касанием.