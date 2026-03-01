Самые популярные платежные системы в 2026 году: какой сервис лучше выбрать украинцам
Платежные системы сегодня активно применяются для межбанковских расчетов, международных переводов, мобильных и бесконтактных платежей и электронной коммерции. По сути они являются посредником между банками, бизнесом и потребителями.
Среди самых популярных платежных систем, которые используются по всему миру, сегодня фигурируют PayPal, Google Pay, Apple Pay, Wise, EasyPay и Payeer. Фокус узнал о преимуществах и недостатках каждого из этих сервисов.
Что стоит учитывать при выборе платежной системы
Частная консалтинговая компания WoBorders советует сначала обратить внимание на юридическую доступность платежной системы. Проверьте, кому сервис открывает аккаунты и нет ли ограничений для украинцев.
После этого, нужно исследовать, какие валюты счет умеет держать и конвертировать, дают ли локальные реквизиты вроде IBAN для ЕС, ACH/ABA для США, Faster Payments/Sort Code для Британии, а также есть ли локальные маршруты в нужных вам странах.
Отдельно стоит посчитать стоимость приема платежей, вывода на банк или карту, международных переводов и конвертации валюты. Важно знать скрытые "минимальные" или "пороговые" сборы за транзакцию, а также на месячную абонплату или разовый взнос за активацию бизнес-функций.
Далее следует проверить, можно ли выставлять инвойсы с активной ссылкой на оплату, есть ли готовые checkout-страницы и поддержка локальных методов оплаты для вашего рынка. Стоит взглянуть на интеграции с CMS и маркетплейсами, no-code и iPaaS-инструменты, а также на бухгалтерские плагины.
Компания также советует учитывать страну-регулятора, статус лицензии, страны хранения средств и банков-партнеров, наличие мобильного приложения или современного личного кабинета и карточную инфраструктуру. Кроме того, рекомендуется смоделировать свою "корзину" платежей до того, как выбрать платежную систему
PayPal
По данным MixFin, платежная система PayPal является одной из самых популярных в Украине. Сервис подходит фрилансерам, малым компаниям для разовых оплат. Его также можно использовать как резервный канал платежей.
Среди преимуществ PayPal — мгновенные транзакции, обмен валют, безопасность, отсутствие комиссий за вывод средств на карту, бесплатное обслуживание личных аккаунтов и возможность получать оплату за услуги и товары от зарубежных партнеров
В то же время эксперты предупреждают, что учетными записями PayPal часто злоупотребляют мошенники, а онлайн-продавцы должны платить налог платежной системе за полученные переводы. Также стоит учитывать, что для хранения крупных сумм нужно подтвердить счет с помощью кредитной карты.
С 17 марта 2022 PayPal расширил сервисы для украинских личных аккаунтов: можно отправлять и получать средства в USD, CAD, GBP, EUR. Для юрлиц из Украины PayPal недоступен, но система работает с иностранными компаниями, владельцы которых являются украинцами.
Wise
Платежная система Wise позволяет украинцам отправлять и получать средства без комиссии за конвертацию в около 60 стран. Процесс регистрации для вынужденных переселенцев и тех, кто проживает на территории Украины, был упрощен в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Преимуществами Wise являются быстрая регистрация, низкие комиссии, средний курс без скрытых платежей, мультивалютный счет, большие лимиты для отправки, возможность проверить на сайте комиссию и курс обмена валют для каждого отдельного кейса, а также наличие мобильного приложения и украиноязычной версии сайта.
Однако для жителей Украины недоступна банковская карта и есть ограничения по странам, куда можно отправить доллар. Также стоит учитывать, что в Украину платежи в долларах можно получать только из США.
Google Pay
Система Google Pay приобрела популярность благодаря высокому уровню безопасности транзакций, удобству и доступности. Она позволяет осуществлять локальные бизнес-платежи или денежные переводы P2P в местной валюте.
К плюсам Google Pay относят конфиденциальность персональной информации, возможность добавлять несколько банковских карт и оперативность перечисления средств. Платежная система поддерживается гаджетами, работающими на операционной системе Android.
При этом Google Pay поддерживается только на смартфонах, которые поддерживают NFC и работают на Android 4.4 или более новых версиях операционной системы.
Apple Pay
Как и Google Pay, платежная система Apple Pay позволяет рассчитываться за покупки через бесконтактную связь, а также с помощью приложения Wallet. Сервис взаимодействует с MasterCard, Visa и ExpressPay.
Среди преимуществ Google Pay — удобная и быстрая оплата, возможность привязки к кошельку нескольких карточек, и наличие механизмов безопасности, таких Touch ID и Face ID. По словам экспертов, иногда Touch ID требует несколько повторений.
EasyPay
EasyPay взаимодействует с крупнейшими банками, мобильными операторами и провайдерами Интернета, а также выступает партнером программы лояльности Fishka. Сервис доступен в Украине с 2007 года.
Платежная система EasyPay не взимает комиссию при оплате товаров и услуг, простота использования, не требует установки программного обеспечения, имеет многоуровневую систему безопасности и обеспечивает контроль за проведением платежей.
Стоит учитывать, что при переводе между клиентами системы комиссия составляет высокий процент. Кроме того, эксперты отмечают не очень удобный интерфейс.
Payeer
Электронная платежная система Payeer имеет криптовалютную и финансовые лицензии. Сервис позволяет осуществлять внутренние переводы между аккаунтами, выводить средства в разных валютах, а также торговать цифровыми активами на криптовалютных биржах.
Преимущества Payeer: удобный способ получать платежи, возможность интеграции API на свой сайт для приема платежей, конверсия платежей составляет 99, 5%, интеграция в электронный кошелек платформы для покупки/продажи криптовалюты, наличие реферальной программы.
К недостаткам Payeer относят ограниченное количество платежных систем и платформ, которые работают с этим сервисом, и относительно высокие комиссии.
Напомним, сообщество NFC Forum, в которое входят Apple, Google и Qualcomm, работает над новым поколением технологии NFC Multi-Purpose Tap, которая позволит выполнять несколько операций одним касанием.