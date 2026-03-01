Найпопулярніші платіжні системи у 2026 році: який сервіс краще обрати українцям

Платіжні системи сьогодні активно застосовуються для міжбанківських розрахунків, міжнародних переказів, мобільних та безконтактних платежів та електронної комерції. По суті вони є посередником між банками, бізнесом та споживачами.

Серед найпопулярніших платіжних системам, які використовуються по всьому світу, сьогодні фігурують PayPal, Google Pay, Apple Pay, Wise, EasyPay та Payeer. Фокус дізнався про переваги та недоліки кожного з цих сервісів.

Що варто враховувати при виборі платіжної системи

Приватна консалтингова компанія WoBorders радить спершу звернути увагу на юридичну доступність платіжної системи. Перевірте, кому сервіс відкриває акаунти і чи немає обмежень для українців.

Після цього, потрібно дослідити, які валюти рахунок вміє тримати та конвертувати, чи дають локальні реквізити на кшталт IBAN для ЄС, ACH/ABA для США, Faster Payments/Sort Code для Британії, а також чи є локальні маршрути у потрібних вам країнах.

Окремо варто порахувати вартість прийому платежів, виводу на банк або картку, міжнародних переказів і конвертації валюти. Важливо знати приховані "мінімальні" або "порогові" збори за транзакцію, а також на місячну абонплату або разовий внесок за активацію бізнес-функцій.

Далі слід перевірити, чи можна виставляти інвойси з активним посиланням на оплату, чи є готові checkout-сторінки та підтримка локальних методів оплати для вашого ринку. Варто глянути на інтеграції з CMS і маркетплейсами, no-code та iPaaS-інструменти, а також на бухгалтерські плагіни.

Компанія також радить враховувати країну-регулятора, статус ліцензії, країни зберігання коштів і банків-партнерів, наявність мобільного застосунка чи сучасного особистого кабінету та карткову інфраструктуру. Окрім того, рекомендується змоделювати свій "кошик" платежів до того, як обрати платіжну систему

Платіжна система PayPal Фото: flickr/iliveisl

PayPal

За даними MixFin, платіжна система PayPal є одною з найпопулярніших в Україні. Сервіс підходить фрилансерам, малим компаніям для разових оплат. Його також можна використовувати як резервний канал платежів.

Серед переваг PayPal — миттєві транзакції, обмін валют, безпека, відсутність комісій за вивід коштів на карту, безкоштовне обслуговування особистих акаунтів та можливість отримувати оплату за послуги та товари від закордонних партнерів

Водночас експерти попереджають, що обліковими записами PayPal часто зловживають шахраї, а онлайн-продавці повинні платити податок платіжній системі за отримані перекази. Також варто враховувати, що для зберігання великих сум потрібно підтвердити рахунок за допомогою кредитної картки.

З 17 березня 2022 PayPal розширив сервіси для українських особистих акаунтів: можна надсилати й отримувати кошти в USD, CAD, GBP, EUR. Для юросіб з України PayPal недоступний, але система працює з іноземними компаніями, власники яких є українцями.

Wise

Платіжна система Wise дозволяє українцям відправляти та отримувати кошти без комісії за конвертацію у близько 60 країн. Процес реєстрації для вимушених переселенців та тих, хто проживає на території України, був спрощений у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Превагами Wise є швидка реєстрація, низькі комісії, середній курс без прихованих платежів, багатовалютний рахунок, великі ліміти для відправлення, можливість перевірити на сайті комісію та курс обміну валют для кожного окремого кейсу, а також наявність мобільного застосунка та україномовної версії сайту.

Однак для жителів України недоступна банківська картка та є обмеження щодо країн, куди можна відправити долар. Також варто враховувати, що в Україну платежі у доларах можна отримувати лише із США.

Сервіс Google Pay Фото: unsplash.com

Google Pay

Система Google Pay набула популярності завдяки високому рівню безпеки транзакцій, зручності і доступності. Вона дозволяє здійснювати локальні бізнес-платежі або грошові перекази P2P у місцевій валюті.

До плюсів Google Pay відносять конфіденційність персональної інформації, можливість додавати кілька банківських карток та оперативність перерахування коштів. Платіжна система підтримується гаджетами, що працюють на операційній системі Android.

При цьому Google Pay підтримується лише на смартфонах, які підтримують NFC та працюють на Android 4.4 або новіших версіях операційної системи.

Система Apple Pay Фото: akket.com

Apple Pay

Як і Google Pay, платіжна система Apple Pay дозволяє розраховуватись за покупки через безконтактний зв’язок, а також за допомогою додатка Wallet. Сервіс взаємодіє з MasterCard, Visa та ExpressPay.

Серед переваг Google Pay — зручна та швидка оплата, можливість прив’язки д гаманця кількох карток, та наявність механізмів безпеки, таких Touch ID та Face ID. За словами експертів, іноді Touch ID потребує кілька повторень.

EasyPay

EasyPay взаємодіє з найбільшими банками, мобільними операторами та провайдерами Інтернету, а також виступає партнером програми лояльності Fishka. Сервіс доступний в Україні з 2007 року.

Платіжна система EasyPay не стягує комісію при оплаті товарів та послуг, простота використанні, не потребує установки програмного забезпечення, має багаторівневу систему безпеки та забезпечує контроль за проведенням платежів.

Варто враховувати, що при переказі між клієнтами системи комісія складає високий відсоток. Окрім того, експерти відзначають не дуже зручний інтерфейс.

Електронна платіжна система Payeer Фото: pexels.com

Payeer

Електронна платіжна система Payeer має криптовалютну та фінансові ліцензії. Сервіс дозволяє здійснювати внутрішні перекази між акаунтами, виводити кошти в різних валютах, а також торгувати цифровими активами на криптовалютних біржах.

Переваги Payeer: зручний спосіб отримувати платежі, можливість інтеграції API на свій сайт для прийому платежів, конверсія платежів складає 99, 5%, інтеграція в електронний гаманець платформи для купівлі/продажу криптовалюти, наявність реферальної програми.

До недоліків Payeer відносять обмежену кількість платіжних систем і платформ, які працюють з цим сервісом, та відносно високі комісії.

Нагадаємо, спільнота NFC Forum, до якої входять Apple, Google і Qualcomm, працює над новим поколінням технології NFC Multi-Purpose Tap, яка дасть змогу виконувати кілька операцій одним дотиком.