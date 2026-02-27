Популярные смартфоны исчезнут навсегда: почему компания прекращает их выпуск (фото)

Мобильный рынок может скоро потерять одного из некогда культовых брендов. Meizu официально объявила о приостановке выпуска новых смартфонов для внутренних продаж в Китае.

Компания решила сменить вектор бизнеса, отказавшись от смартфонной гонки в пользу создания экосистем на базе искусственного интеллекта и автомобильного софта, пишет Weibo.

Согласно письму руководства, слухи о полном банкротстве и закрытии вендора не соответствуют действительности. Приостановка выпуска собственных гаджетов в Китае — это вынужденный, но спланированный стратегический шаг, в результате которого флагман Meizu 23 был отменен.

Причины решения

В своем заявлении от 27 февраля 2026 года представители Meizu объяснили отказ от производства телефонов беспрецедентно жесткой конкуренцией на домашнем рынке. В последние годы доля бренда в Китае упала ниже 1%, а годовые продажи не достигали даже миллиона устройств (при общем объеме рынка в 284,6 млн штук за 2025 год, где доминируют Huawei, Apple, Vivo, Xiaomi и Oppo).

Стремительный рост цен на чипы памяти дополнительно усложняет ситуацию. Подорожание комплектующих делает нормальную коммерциализацию следующей модели невозможной. В этих условиях компания решила взять паузу, чтобы не тратить ресурсы в бессмысленной борьбе за доли процента, а направить их на развитие программного обеспечения.

Meizu 21 Pro (иллюстративное фото) Фото: Meizu

Что будет дальше

Уход с внутреннего рынка смартфонов не означает полного исчезновения гаджетов Meizu. Компания продолжит разрабатывать устройства для зарубежных рынков, а также сосредоточится на выпуске ИИ-очков и технологичных аксессуаров под суббрендом Pandaer. Текущим владельцам смартфонов Meizu не о чем беспокоиться: бренд гарантирует сохранение послепродажного обслуживания и выпуск обновлений системы безопасности.

Глобальная цель Meizu на ближайшие годы — переход на бизнес-модель "Powered by Flyme". Компания планирует зарабатывать на лицензировании своей операционной системы Flyme, встраивая ее в технику сторонних производителей. Эта стратегия уже дает плоды в автомобильном сегменте: смарт-система Flyme Auto установлена на 2,26 млн электрокаров, а до конца 2026 года совместно с Geely Group этот показатель планируют довести до 3 миллионов.

