Популярные смартфоны исчезнут навсегда: почему компания прекращает их выпуск (фото)
Мобильный рынок может скоро потерять одного из некогда культовых брендов. Meizu официально объявила о приостановке выпуска новых смартфонов для внутренних продаж в Китае.
Компания решила сменить вектор бизнеса, отказавшись от смартфонной гонки в пользу создания экосистем на базе искусственного интеллекта и автомобильного софта, пишет Weibo.
Согласно письму руководства, слухи о полном банкротстве и закрытии вендора не соответствуют действительности. Приостановка выпуска собственных гаджетов в Китае — это вынужденный, но спланированный стратегический шаг, в результате которого флагман Meizu 23 был отменен.
Какие бренды смартфонов вы предпочитаете?
Причины решения
В своем заявлении от 27 февраля 2026 года представители Meizu объяснили отказ от производства телефонов беспрецедентно жесткой конкуренцией на домашнем рынке. В последние годы доля бренда в Китае упала ниже 1%, а годовые продажи не достигали даже миллиона устройств (при общем объеме рынка в 284,6 млн штук за 2025 год, где доминируют Huawei, Apple, Vivo, Xiaomi и Oppo).
Стремительный рост цен на чипы памяти дополнительно усложняет ситуацию. Подорожание комплектующих делает нормальную коммерциализацию следующей модели невозможной. В этих условиях компания решила взять паузу, чтобы не тратить ресурсы в бессмысленной борьбе за доли процента, а направить их на развитие программного обеспечения.
Что будет дальше
Уход с внутреннего рынка смартфонов не означает полного исчезновения гаджетов Meizu. Компания продолжит разрабатывать устройства для зарубежных рынков, а также сосредоточится на выпуске ИИ-очков и технологичных аксессуаров под суббрендом Pandaer. Текущим владельцам смартфонов Meizu не о чем беспокоиться: бренд гарантирует сохранение послепродажного обслуживания и выпуск обновлений системы безопасности.
Глобальная цель Meizu на ближайшие годы — переход на бизнес-модель "Powered by Flyme". Компания планирует зарабатывать на лицензировании своей операционной системы Flyme, встраивая ее в технику сторонних производителей. Эта стратегия уже дает плоды в автомобильном сегменте: смарт-система Flyme Auto установлена на 2,26 млн электрокаров, а до конца 2026 года совместно с Geely Group этот показатель планируют довести до 3 миллионов.
