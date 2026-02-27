Популярні смартфони зникнуть назавжди: чому компанія припиняє їх випуск (фото)

Мобільний ринок може скоро втратити одного з колись культових брендів. Meizu офіційно оголосила про припинення випуску нових смартфонів для внутрішніх продажів у Китаї.

Компанія вирішила змінити вектор бізнесу, відмовившись від смартфонних перегонів на користь створення екосистем на базі штучного інтелекту та автомобільного софту, пише Weibo.

Згідно з листом керівництва, чутки про повне банкрутство і закриття вендора не відповідають дійсності. Призупинення випуску власних гаджетів у Китаї — це вимушений, але спланований стратегічний крок, унаслідок якого флагман Meizu 23 було скасовано.

Причини рішення

У своїй заяві від 27 лютого 2026 року представники Meizu пояснили відмову від виробництва телефонів безпрецедентно жорсткою конкуренцією на домашньому ринку. Останніми роками частка бренду в Китаї впала нижче за 1%, а річні продажі не сягали навіть мільйона пристроїв (при загальному обсязі ринку в 284,6 млн штук за 2025 рік, де домінують Huawei, Apple, Vivo, Xiaomi і Oppo).

Стрімке зростання цін на чіпи пам'яті додатково ускладнює ситуацію. Подорожчання комплектуючих робить нормальну комерціалізацію наступної моделі неможливою. У цих умовах компанія вирішила взяти паузу, щоб не витрачати ресурси в безглуздій боротьбі за частки відсотка, а спрямувати їх на розвиток програмного забезпечення.

Meizu 21 Pro (ілюстративне фото) Фото: Meizu

Що буде далі

Відхід з внутрішнього ринку смартфонів не означає повного зникнення гаджетів Meizu. Компанія продовжить розробляти пристрої для зарубіжних ринків, а також зосередиться на випуску ШІ-окулярів і технологічних аксесуарів під суббрендом Pandaer. Поточним власникам смартфонів Meizu нема про що турбуватися: бренд гарантує збереження післяпродажного обслуговування і випуск оновлень системи безпеки.

Глобальна мета Meizu на найближчі роки — перехід на бізнес-модель "Powered by Flyme". Компанія планує заробляти на ліцензуванні своєї операційної системи Flyme, вбудовуючи її в техніку сторонніх виробників. Ця стратегія вже дає плоди в автомобільному сегменті: смарт-система Flyme Auto встановлена на 2,26 млн електрокарів, а до кінця 2026 року спільно з Geely Group цей показник планують довести до 3 мільйонів.

