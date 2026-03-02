Смартфоны "оглохли" после последнего обновления Android: каких моделей это коснулось

Ряд смартфонов Google Pixel перестали реагировать на голосовую команду "Hey Google" после выхода бета-версии Android 17.

Фраза "Hey Google" (или "Ok Google") должна активировать цифрового помощника Google Assistant или Gemini. Однако в течение последней недели эта функция дала сбой, сообщает PhoneArena.

Эксперт портала Алан Фридман отметил, что лично столкнулся с этой проблемой на своем Pixel 6 Pro. По его словам, обновление Android 17 Beta 1 и 2 больше не позволяет открывать Gemini с помощью упомянутой фразы.

"Это скорее неудобство, чем серьезная проблема. Как говорится, никогда не знаешь, что потерял, пока не потеряешь", — рассказал Фридман.

Аналогичную ситуацию описал пользователь Reddit, однако в его случае речь шла о модели Pixel 8 Pro. Другой пользователь Reddit сказал, что очистка кэша и хранилища для Gemini/Assistant помогла ему, но для всех остальных, кто прокомментировал публикацию, это не сработало.

Компания Google уже получила сообщение об ошибке через Issue Tracker, поэтому исправление может быть включено в будущей бета-версии Android 17. К тому времени придется вручную вызвать помощника Gemini, долго удерживая кнопку питания, которая находится вверху справа.

