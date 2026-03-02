Смартфони "оглухли" після останнього оновлення Android: яких моделей це торкнулося

Низка смартфонів Google Pixel перестали реагувати на голосову команду «Hey Google» після виходу бета-версії Android 17.

Фраза "Hey Google" (або "Ok Google") повинна активувати цифрового помічника Google Assistant або Gemini. Однак протягом останнього тижня ця функція дала збій, повідомляє PhoneArena.

Експерт порталу Алан Фрідман зазначив, що особисто стикнувся з цією проблемою на своєму Pixel 6 Pro. За його словами, оновлення Android 17 Beta 1 та 2 більше не дозволяє відкривати Gemini за допомогою згаданої фрази.

"Це скоріше незручність, ніж серйозна проблема. Як то кажуть, ніколи не знаєш, що втратив, поки не втратиш", — розповів Фрідман.

Аналогічну ситуацію описав користувач Reddit, однак у його випадку йшлося про модель Pixel 8 Pro. Інший користувач Reddit сказав, що очищення кешу та сховища для Gemini/Assistant допомогло йому, але для всіх інших, хто прокоментував публікацю, це не спрацювало.

Компанія Google вже отримала повідомлення про помилку через Issue Tracker, тож виправлення може бути включено в майбутній бета-версію Android 17. До того часу доведеться вручну викликати помічника Gemini, довго утримуючи кнопку живлення, яка знаходиться вгорі праворуч.

