На рынке смартфонов грядут трудные времена: эксперты пояснили странную причину (фото)

Мировой рынок смартфонов готовится к самому масштабному падению более чем за десять лет. Аналитики объяснили, чем обусловлен столь неутешительный прогноз.

По данным International Data Corporation (IDC), в 2026 году глобальные поставки гаджетов сократятся на 12,9% в годовом исчислении, опустившись до отметки в 1,1 миллиарда устройств. Главной причиной будущего спада эксперты называют усиливающийся дефицит памяти, который отразился на всей отрасли потребительской электроники.

Последствия кризиса

Проблема затрагивает цепочки поставок. В наибольшей опасности оказались производители Android-смартфонов, ориентированные на недорогой сегмент. Из-за резкого роста стоимости комплектующих их маржинальность падает, что вынуждает перекладывать затраты на потребителей.

В частности, под угрозой находится ценовой диапазон "до $100". Выпускать ультрабюджетные аппараты станет экономически невыгодным. Сегмент, охватывающий около 171 млн гаджетов, способен потерять свою рентабельность, поскольку цены на память вряд ли вернутся к прежним значениям.

Кроме того, ожидается жесткая консолидация рынка и закрытие небольших брендов, которые не справятся с ограничениями поставок и падением спроса из-за возросших цен. На фоне проблем у мелких вендоров, IT-гиганты вроде Apple и Samsung имеют все шансы не только пережить ситуацию, но и расширить свою долю рынка благодаря более устойчивым позициям.

Прогноз по поставкам смартфонов от IDC на ближайшие годы Фото: IDC

Рост цен и сроки восстановления

Несмотря на резкое падение объемов поставок, средняя цена продажи смартфона (ASP), по прогнозам аналитиков, взлетит в 2026 году на 14% — до рекордных 523 долларов за устройство.

Региональное падение рынка распределится неравномерно. На Ближнем Востоке и в Африке ожидается самый сильный обвал — на 20,6% за год. Для Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии и Китая) снижение поставок прогнозируется на уровне 13,1%. В Китае сокращение внутреннего рынка составит 10,5%.

Эксперты IDC полагают, что цены на память начнут стабилизироваться лишь к середине 2027 года. В этот период ожидается скромное восстановление рынка на 1,9%. Более уверенный рост отгрузок (на 5,2%) ожидается только в 2028 году.

