На ринку смартфонів настають важкі часи: експерти пояснили дивну причину (фото)

Світовий ринок смартфонів готується до наймасштабнішого падіння більш ніж за десять років. Аналітики пояснили, чим зумовлений такий невтішний прогноз.

За даними International Data Corporation (IDC), у 2026 році глобальні поставки гаджетів скоротяться на 12,9% у річному обчисленні, опустившись до позначки в 1,1 мільярда пристроїв. Головною причиною майбутнього спаду експерти називають посилення дефіциту пам'яті, який позначився на всій галузі споживчої електроніки.

Наслідки кризи

Проблема зачіпає ланцюжки поставок. У найбільшій небезпеці опинилися виробники Android-смартфонів, орієнтовані на недорогий сегмент. Через різке зростання вартості комплектуючих їхня маржинальність падає, що змушує перекладати витрати на споживачів.

Зокрема, під загрозою перебуває ціновий діапазон "до $100". Випускати ультрабюджетні апарати стане економічно невигідним. Сегмент, що охоплює близько 171 млн гаджетів, здатний втратити свою рентабельність, оскільки ціни на пам'ять навряд чи повернуться до колишніх значень.

Відео дня

Крім того, очікується жорстка консолідація ринку і закриття невеликих брендів, які не впораються з обмеженнями поставок і падінням попиту через зростання цін. На тлі проблем у дрібних вендорів, IT-гіганти на кшталт Apple і Samsung мають усі шанси не тільки пережити ситуацію, а й розширити свою частку ринку завдяки більш стійким позиціям.

Прогноз щодо поставок смартфонів від IDC на найближчі роки Фото: IDC

Зростання цін і терміни відновлення

Незважаючи на різке падіння обсягів поставок, середня ціна продажу смартфона (ASP), за прогнозами аналітиків, злетить у 2026 році на 14% — до рекордних 523 доларів за пристрій.

Регіональне падіння ринку розподілиться нерівномірно. На Близькому Сході та в Африці очікується найсильніший обвал — на 20,6% за рік. Для Азіатсько-Тихоокеанського регіону (без урахування Японії та Китаю) зниження поставок прогнозується на рівні 13,1%. У Китаї скорочення внутрішнього ринку становитиме 10,5%.

Експерти IDC вважають, що ціни на пам'ять почнуть стабілізуватися лише до середини 2027 року. У цей період очікується скромне відновлення ринку на 1,9%. Більш впевнене зростання відвантажень (на 5,2%) очікується тільки 2028 року.

Раніше ми повідомляли про найкращі смартфони лютого. Минулий місяць 2026 року приніс на ринок смартфонів безліч цікавих релізів у всіх цінових сегментах — від потужних ігрових пристроїв до збалансованих камерофонів.

Ще Фокус розповідав, що смартфони "оглухли" після останнього оновлення Android. Низка смартфонів Google Pixel перестали реагувати на голосову команду "Hey Google" після виходу бета-версії Android 17.