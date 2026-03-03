Популярные смартфоны Samsung не получат продолжения: какие модели исчезнут с рынка (фото)

Samsung пересматривает стратегию выпуска нишевых смартфонов. Будущее ультратонкой модели Galaxy Edge и амбициозного тройного смартфона TriFold оказалось под вопросом.

Об этом сообщил главный исполнительный директор мобильного подразделения компании Вон-Джун Чой в интервью Bloomberg.

Сверхтонкие смартфоны не выдержали конкуренции

По словам представителя бренда, продажи Samsung Galaxy S25 Edge (толщина 5,8 мм), запущенного в прошлом году как ответ на ожидаемый Apple iPhone Air, оказались "относительно ниже", чем у других линеек. Несмотря на технические преимущества перед гаджетом от Apple (S25 Edge оснащен двойной камерой и стереодинамиками, в то время как iPhone Air довольствуется одинарным модулем и монозвуком), модель не стала хитом.

Samsung Galaxy S25 Edge

Главной проблемой ультратонкого формата оказалась слабая автономность: батарея S25 Edge не дотягивала до показателей старших моделей серии. Из-за этого Samsung до сих пор не приняла решение о выпуске S26 Edge. "У людей разные вкусы, требования и критерии при выборе устройства. Мы еще не решили, когда появится следующая модель, но этот вопрос обсуждается", — отметил топ-менеджер. К слову, Apple столкнулась с аналогичной проблемой: продажи их компактного смартфона также выглядят слабо на фоне флагманского iPhone 17 Pro.

TriFold останется нишевым экспериментом

Неопределенной выглядит и судьба смартфона TriFold — первого на рынке устройства с двумя шарнирами, которое раскладывается в большой планшет. Выпущенный в январе 2026 года по цене $2900, смартфон вызвал ажиотаж и быстро раскупался первыми гиками, но оказался слишком дорогим и тяжелым для массового покупателя.

Samsung Galaxy Z TriFold

"Когда мы начинали создавать TriFold, будучи главой отдела исследований и разработок, я не хотел заниматься этим проектом", — пошутил Чой, сославшись на инженерную сложность и необходимость создания новых компонентов. Руководитель отметил, что изначально компания хотела просто "создать новую категорию и вложить в нее все наши ноу-хау". Сейчас Samsung собирает отзывы от первых покупателей, но пока не уверена, стоит ли разрабатывать второе поколение TriFold.

Новые экраны и развитие Galaxy Z Fold

Вместо сложных трехэкранных смартфонов Samsung сосредоточится на развитии своей классической складной линейки. Уже этим летом компания планирует выпустить более широкую версию стандартного Galaxy Z Fold. Такое решение позволит пользователям удобнее потреблять контент, приблизив ощущения к использованию TriFold, но за меньшие деньги и без лишних шарниров.

Также руководитель мобильного подразделения упомянул, что эксклюзивный дисплей "Антишпион" (Privacy Display), встроенный в новый Galaxy S26 Ultra, изначально планировался для серии S25 Ultra, но инженерам потребовался дополнительный год для решения последних технических проблем. Сейчас Samsung изучает возможность внедрения таких экранов в другие модели и даже в складные устройства. Параллельно ведется разработка нового поколения стилуса S-Pen с "усовершенствованной технологией в рамках новой структуры дисплея".

