Какой смартфон Samsung лучше купить: эксперт назвал своего фаворита (фото)

Нынешний флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra на удивление выгодно выделяется на фоне базовых моделей Galaxy S26 и Galaxy S26+.

Хотя самые дорогие флагманы Samsung всегда имели больше продаж, чем стандартные варианты, Galaxy S26 Ultra выглядит особенно привлекательным, считает эксперт портала PhoneArena Анам Хамид.

Наиболее резонансной функцией Galaxy S26 Ultra является дисплей конфиденциальности (Privacy Display). Эта технология позволяет больше не переживать, что чужой человек увидит содержимое вашего экрана, заглянув на него сбоку.

Поскольку функция Privacy Display является аппаратной, она не появится на Galaxy S26 и Galaxy S26+ вместе с обновлениями. Сообщается, что Apple и другие производители смартфонов же пытаются скопировать эту технологию, но пока этого не произошло.

Відео дня

Дисплей конфиденциальности Galaxy S26 Ultra Фото: The Gadgeteer

"Если вы часто в дороге и не хотите, чтобы другие видели, что происходит на вашем экране, Galaxy S26 Ultra — это практически единственный вариант сейчас, разве что вы хотите использовать защитный экран от стороннего производителя", — отметил Хамид.

Важно

Этот смартфон пристыдит Samsung: малоизвестная модель получит передовую функцию

Эксперт также отметил, что цена Galaxy S26 Ultra остается стабильной, тогда как Galaxy S26 и Galaxy S26+ стоят на 100 долларов больше своих предшественников. Меньшая разница в цене между Ultra и стандартными моделями, вероятно, должна побудить больше людей к покупке более дорогого смартфона.

По мнению автора, Galaxy S26 Ultra не будет казаться устаревшим в ближайшие годы, поскольку большинство будущих флагманов вряд ли будут предлагать поддержку стилуса или систему с четырьмя камерами. Однако этого нельзя сказать о Galaxy S26 и Galaxy S26+, поэтому эксперт считает Galaxy S26 Ultra более выгодной покупкой.

Напомним, Honor готовится выпустить складной смартфон Magic V6 с огромным аккумулятором, премиальным дизайном и акцентом на долговечность.

Фокус также сообщал, что Apple официально анонсировала бюджетный iPhone 17e, раскрыв его характеристики и цену.