Який смартфон Samsung краще купити: експерт назвав свого фаворита (фото)

Цьогорічний флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra напрочуд вигідно виділяється на фоні базових моделей Galaxy S26 та Galaxy S26+.

Хоча найдорожчі флагмани Samsung завжди мали більше продажів, ніж стандартні варіанти, Galaxy S26 Ultra виглядає особливо привабливим, вважає експерт порталу PhoneArena Анам Хамід.

Найбільш резонансною функцією Galaxy S26 Ultra є дисплей конфіденційності (Privacy Display). Ця технологія дозволяє більше не переживати, що чужа людина побачить вміст вашого екрану, зазирнувши на нього збоку.

Оскільки функція Privacy Display є апаратною, вона не з’явиться на Galaxy S26 та Galaxy S26+ разом з оновленнями. Повідомляється, що Apple та інші виробники смартфонів же намагаються скопіювати цю технологію, але поки цього не сталося.

Відео дня

Дисплей конфіденційності Galaxy S26 Ultra Фото: The Gadgeteer

"Якщо ви часто в дорозі та не хочете, щоб інші бачили, що відбувається на вашому екрані, Galaxy S26 Ultra — це практично єдиний варіант наразі, хіба що ви бажаєте використовувати захисний екран від стороннього виробника", — наголосив Хамід.

Важливо

Цей смартфон присоромить Samsung: маловідома модель отримає передову функцію

Експерт також відзначив, що ціна Galaxy S26 Ultra залишається стабільною, тоді як Galaxy S26 та Galaxy S26+ коштують на 100 доларів більше за своїх попередників. Менша різниця в ціні між Ultra та стандартними моделями, ймовірно, має спонукати більше людей до покупки дорожчого смартфона.

На думку автора, Galaxy S26 Ultra не буде здаватися застарілим найближчими роками, оскільки більшість майбутніх флагманів навряд чи пропонуватимуть підтримку стилуса або систему з чотирма камерами. Однак цього не можна сказати про Galaxy S26 та Galaxy S26+, тож експерт вважає Galaxy S26 Ultra більш вигідною покупкою.

Нагадаємо, Honor готується випустити складаний смартфон Magic V6 з величезним акумулятором, преміальним дизайном та акцентом на довговічність.

Фокус також повідомляв, що Apple офіційно анонсувала бюджетний iPhone 17e, розкривши його характеристики та ціну.